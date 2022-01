TP.HCM: Đề nghị truy tố nhân viên công ty đào tạo ngoại ngữ chiếm đoạt 1,5 tỉ

Ngày 25.1, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thị Kim Ngân (35 tuổi, quê An Giang), nguyên nhân viên kế toán, thu ngân của một công ty đào tạo ngoại ngữ tại TP.HCM về tội “Tham ô tài sản”.

Chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng của thí sinh

KLĐT của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho thấy, từ tháng 6.2018 - 2.2020, bị can Huỳnh Thị Kim Ngân lợi dụng công việc được giao là nhân viên kế toán, thu ngân tại văn phòng HCMC1 của công ty, sau khi thu tiền của thí sinh Ngân đã nhiều lần in biên lai thu tiền do Ngân tự tạo (vì biên lai thu tiền của công ty không bắt buộc người nộp, người thu tiền ký tên) hoặc in từ hệ thống Web Receipt để giao cho thí sinh. Thế nhưng Ngân không nhập thông tin thí sinh vào hệ thống, không xuất hóa đơn GTGT cho thí sinh theo quy định, không lập báo cáo doanh thu, không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty để lấy số tiền 1,5 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.

Để che giấu hành vi chiếm đoạt tiền của công ty, Ngân đã đưa 312 thí sinh đã đóng tiền lệ phí, nhưng bị Ngân chiếm đoạt tiền vào danh sách theo dõi riêng. Khi thí sinh trong danh sách theo dõi riêng chuẩn bị thi, Ngân sẽ hợp thức hóa để thí sinh này đủ điều kiện thi bằng cách dùng tiền của thí sinh có ngày thi còn xa hơn (không nhất thiết là thí sinh đóng tiền tại văn phòng HMCC1) để báo cáo doanh thu và xuất hóa đơn GTGT cho thí sinh chuẩn bị thi. Sau đó, Ngân xóa thông tin thí sinh chuẩn bị thi, tiếp tục đưa thí sinh có ngày thi còn xa hơn vào danh sách theo dõi riêng.

Cần tiền trả nợ nên... làm liều

Vào tháng 2.2020 có thí sinh không thi và xin hoàn trả phí, cấp trên của Ngân kiểm tra chứng từ để hoàn trả phí cho thí sinh mới phát hiện Ngân làm sai quy định của công ty về thời gian xuất hóa đơn GTGT cho thí sinh đã đóng tiền. Ngân thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khẳng định chỉ có một mình Ngân thực hiện.





Làm việc với CQĐT, bị can Ngân khai nhận, trong thời gian làm việc tại công ty, Ngân chỉ được trả lương và phụ cấp, hoàn toàn không được công ty cho mượn tiền để giải quyết việc cá nhân. Từ tháng 6.2018, do Ngân cần tiền để trả nợ và trang trải chi phí gia đình nên bắt đầu thực hiện hành vi gian dối để lấy tiền của công ty. Trong quá trình điều tra, bị can Ngân thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra, có nhân thân tốt nên cần xem xét giảm nhẹ khi truy tố xét xử.

Đối với 312 thí sinh có tên trong danh sách theo dõi riêng do Ngân cung cấp đã được công ty tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS hoặc đã hoàn phí theo yêu cầu.