TP.HCM: Điều tra băng nhóm trộm gà còn đe dọa người dân

Ngày 24.6, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang lập hồ sơ, xử lý băng trộm gà (ảnh dưới), gồm: Lê Nguyễn Thành Tín (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Thành (23 tuổi), Huỳnh Ngọc Triển (28 tuổi), Đinh Trung Hiếu (21 tuổi, cùng ngụ Q.12) và Lương Văn Minh (23 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 28.2, Lương Văn Minh cùng đồng bọn mang theo kìm cắt lưới đi trộm gà. Khi đến căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, nhóm này cắt lưới B40 rồi vào trộm 7 con gà thì bị chủ nhà phát hiện và tri hô. Bị phát hiện, băng trộm gà đe dọa chủ nhà rồi mới bỏ đi.

Khoảng 3 giờ sau, băng trộm gà di chuyển đến một căn nhà khác cùng xã Vĩnh Lộc A để trộm 4 con gà. Thực hiện trót lọt, cả nhóm gửi gà tại nhà người quen ở H.Hóc Môn. Số gà trộm được sau đó được bán, cả nhóm chia nhau tiêu xài.





Nhận tin trình báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an H.Bình Chánh tiến hành điều tra, bước đầu xác định băng trộm gà này từ Q.12 qua H.Bình Chánh gây án. Đến ngày 21.6, Công an H.Bình Chánh phối hợp cùng Công an Q.12 xác định được nơi ở của 5 nghi phạm nên mời về trụ sở để lấy lời khai, điều tra các vụ trộm mà băng nhóm này thực hiện.

Công an H.Bình Chánh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản. Khi bị trộm, người dân cần trình báo công an để lực lượng chức năng bắt giữ kịp thời.