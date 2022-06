Hải Dương: Bắt 'siêu trộm' chuyên cạy khóa nhà dân ở khu đô thị để trộm cắp tài sản

Ngày 21.6, thông tin từ Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã triệt phá thành công vụ án trộm cắp tài sản ở khu đô thị phía tây TP.Hải Dương.

Thời gian qua, nhiều người dân ở khu đô thị phía Tây TP.Hải Dương bị kẻ gian đột nhập vào nhà lúc đêm tối, cạy cửa sắt hoặc phá cửa cuốn, lấy đi những tài sản nhỏ gọn có giá trị như: máy tính xách tay, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, ví tiền...

Qua công tác điều tra, lực lượng công an xác định Phạm Văn Dũng (43 tuổi, trú tại P.Tứ Minh, TP.Hải Dương) có nhiều biểu hiện nghi vấn, bởi bị can này có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, có dấu hiệu bất thường về thời gian, tài sản và thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Ngày 13.6, Công an TP.Hải Dương đã bắt giữ Dũng.





Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản của người dân tại hai P.Tứ Minh và P.Thanh Bình trong thời gian qua, tổng giá trị tài sản lên đến 200 triệu đồng. Sau khi thực hiện trót lọt, Dũng mang tài sản đã trộm được đi tiêu thụ tại TP.Hải Phòng và tỉnh Hà Nam.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.