Chiến sự Ukraine leo thang trước Hội nghị thượng đỉnh EU

Trong thông báo hôm qua (20.6), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng Nga “tăng cường các hoạt động thù địch” trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Châu Âu (EU) diễn ra từ ngày 23 - 24.6. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ quyết định về việc công nhận tư cách ứng viên cho Ukraine, theo Reuters. Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU chỉ 4 ngày sau khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu hồi tháng 2 và Ủy ban Châu Âu (EC) tuần rồi khuyến nghị EU chấp nhận.

Theo trang Euractiv, chưa bao giờ EC đưa ra ý kiến về tư cách ứng viên của một nước nhanh như vậy. Ý kiến này là cơ sở để các lãnh đạo EU đưa ra quyết định, từ đó mở ra quá trình đàm phán để gia nhập có thể kéo dài nhiều năm. Chuyến thăm của lãnh đạo 3 nền kinh tế lớn nhất EU đến Kyiv tuần trước là chỉ dấu lạc quan cho Ukraine và sau ý kiến ủng hộ của EC, vấn đề lúc này đối với mong muốn gia nhập của Kyiv không phải là câu trả lời có hay không từ EU, mà là khi nào và với những điều kiện gì.

Quyết định ủng hộ của EU sẽ tạo điều kiện cho Ukraine hiện thực hóa niềm khao khát bị cho là ngoài tầm với của nước này trước khi Nga mở màn chiến sự. Viễn cảnh Ukraine gia nhập EU sẽ ảnh hưởng đến một trong những mục tiêu của Nga là giữ nước láng giềng từng chung một nhà xa khỏi vùng ảnh hưởng của phương Tây. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói không phản đối Ukraine gia nhập EU vì đây là một liên minh kinh tế. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo thắc mắc rằng quyết định của EU liệu có thích đáng vì Ukraine sẽ cần hỗ trợ kinh tế khổng lồ, điều mà một số thành viên EU có thể không sẵn sàng chấp nhận.

Ngay trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga sẽ theo dõi sát sao việc Ukraine xin gia nhập EU, giữa lúc việc hợp tác quốc phòng ngày càng được bàn bạc nhiều hơn trong nội bộ EU.

Cũng vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng lực lượng Nga vẫn chủ yếu tập trung các hoạt động trên không và trên bộ tại trung tâm vùng Donbass.





Theo tờ The New York Times, Nga đã bao vây 3/4 khu vực xung quanh Severodonetsk và Lysychansk, 2 thành phố chiến lược ở tỉnh Luhansk. Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai thừa nhận Nga chiếm được làng Metyolkine ở phía đông Severodonetsk và đạt mức độ thành công nhất định tại thị trấn Toshkivka, cách Severodonetsk 35 km về hướng nam. Hiện chưa rõ bên nào kiểm soát thị trấn này nhưng nếu Ukraine không thể chi viện, lực lượng Nga sẽ siết vòng vây Severodonetsk từ hướng nam.

Đức, Áo dùng điện than thay khí đốt Nga

Báo The Guardian hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết nước này sẽ hạn chế sử dụng khí tự nhiên để sản xuất điện và dựa nhiều hơn vào điện than giữa lo ngại thiếu điện vì bị Nga cắt nguồn cung năng lượng. “Điều đó thật cay đắng nhưng trong tình hình này, giảm tiêu thụ gas gần như là điều cần thiết. Chúng tôi phải và sẽ làm mọi thứ có thể để tích trữ gas nhiều nhất trong mùa hè và mùa thu. Các bể chứa gas phải đầy vào mùa đông. Đó là ưu tiên”, ông Habeck nói. Chính quyền Áo cũng thông báo sẽ tái mở cửa một nhà máy điện than ở TP.Mellach trong bối cảnh thiếu điện.

Mặt khác, Nga đã vượt qua Ả Rập Xê Út để trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc, với tổng lượng cung cấp trong tháng 5 đạt mức kỷ lục, tăng 55% so với một năm trước đó, theo Reuters.