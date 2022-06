TP.HCM: Điều tra vụ người dân trình báo nhà trọ bị trộm nhiều xe máy, laptop

Ngày 9.6, Công an P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra tại một nhà cho thuê trọ trên địa bàn.

Anh C.H.T (19 tuổi, quê Tây Ninh), một trong các nạn nhân bị mất trộm tài sản cho biết, anh và 4 người bạn sinh viên cùng người anh trai thuê một phần căn nhà tại hẻm 102 Lê Văn Thọ (P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để ở vừa đi học, đi làm.

Sáng 7.6, khi những người trong nhà ngủ dậy thì phát hiện nhiều tài sản như xe máy, điện thoại, laptop, tiền mặt bị mất.

Xem lại camera an ninh nhà dân thì thấy, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, có nhóm 3 người nam chở nhau trên xe máy chạy vào hẻm, dừng trước nhà trọ. Một lúc sau, nhóm này lấy 2 xe máy bên trong nhà anh T. trọ rồi chạy đi.

“Do trời nóng nên buổi tối ngủ chúng tôi mở cửa ở lầu 1 lấy gió. Có thể kẻ trộm đã leo cổng nhà đột nhập từ đây vào bên trong nhà lấy trộm tài sản”, anh T. nói.





Nạn nhân đã trình báo công an và cho biết kẻ trộm lấy đi 2 xe máy, 4 laptop, 2 điện thoại và gần 5 triệu đồng tiền mặt, ước tính tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Đại diện Công an P.11 (Q.Gò Vấp) xác nhận có tiếp nhận thông tin trình báo về vụ mất trộm của các nạn nhân ở căn nhà trong hẻm 102 Lê Văn Thọ (P.11, Q.Gò Vấp). Công an P.11 đã lập hồ sơ và chuyển Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp để điều tra, xử lý.

Ghi nhận trong chiều cùng ngày (9.6), tại nhà anh T. thuê trọ ở hẻm 102 Lê Văn Thọ (Q.Gò Vấp), công an đang tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra, truy xét vụ trộm này.