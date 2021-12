TP.HCM: Đứng trong hẻm nhỏ vẫn bị cướp phóng xe vào giật điện thoại

Vụ cướp giật táo tợn xảy ra lúc 10 giờ 20 sáng 31.12, trong con hẻm nhỏ trên đường Phạm Ngũ Lão, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Nạn nhân của vụ việc là chị N.Đ.P.L, bị tên cướp giật lấy chiếc điện thoại iPhone XS Max.

Chị L. cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang loay hoay mở điện thoại ra giao hàng tại hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão thì bất ngờ bị 1 tên cướp đi trên xe gắn máy (không rõ biển số) giật lấy, rồi tẩu thoát ra đường lớn. “Do nghĩ đang bên trong hẻm nhỏ nên tôi không đề phòng, lấy điện thoại ra gọi điện cho người giao hàng thì bị đối tượng giật mất”, chị L. kể.

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đến Công an P.7, Q.Gò Vấp (TP.HCM) để trình báo. Đơn vị này tiếp nhận tin báo, thực hiện các biện pháp phối hợp truy xét.





Người dân tại hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão cho biết tại đây đã xảy ra vài vụ cướp giật tương tự. “Khu vực này thường xuyên xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt, có dấu hiệu khả nghi lởn vởn, chờ người dân sơ hở, mất cảnh giác để “ăn hàng", 1 người dân thông tin.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 31.12, Ban chỉ huy Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết Công an quận đã tiếp nhận thông tin về vụ cướp giật nêu trên và đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương truy xét đối tượng. “Chúng tôi đang giao Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an P.7, Q.Gò Vấp tích cực điều tra, truy xét đối tượng gây ra vụ cướp giật này”, đại diện Ban chỉ huy Công an Q.Gò Vấp nói.