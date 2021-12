TP.HCM: Dùng xe ba gác chở trộm 7 bình ô xy của bệnh nhân Covid-19

Ngày 22.12, Công an Q.Bình Tân cho biết đơn vị này đang khẩn trương truy xét vụ mất trộm bình ô xy y tế tại một Trạm ô xy cộng đồng phục vụ miễn phí cho bệnh nhân Covid-19 nằm trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM).

Camera an ninh ghi lại diễn biến tại hiện trường xảy ra vụ việc cho thấy, vào lúc 3 giờ sáng ngày 22.12, 1 người phụ nữ đi trên chiếc xe đạp (trông giống người hành nghề bán ve chai) cầm theo đèn pin liên tục nhòm ngó vào căn nhà chứa bình ô xy y tế. Sau một hồi người này dò la, có thêm 2 người đàn ông đi trên xe ba gác và 1 người đi xe gắn máy chạy đến, mở khóa cửa đi vào trong, bình tĩnh vác 7 chiếc bình ô xy y tế (dung tích 40 lít) đi ra, chất lên xe rồi tẩu thoát.

Phát hiện tài sản bị mất cắp, người chịu trách nhiệm quản lý các bình ô xy này lập tức trình báo công an. Ngay trong sáng cùng ngày, Ban chỉ huy Công an Q.Bình Tân đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, truy xét. Cơ quan công an đã lấy lời khai của phía bị hại và hiện đang khoanh vùng các đối tượng thực hiện vụ trộm.





Anh Phạm Thanh Bình, người chịu trách nhiệm quản lý Trạm ô xy cộng đồng này cho biết, số bình ô xy bị trộm nêu trên thuộc quản lý của Trạm ô xy cộng đồng. Suốt mùa dịch cam go vừa qua, hàng trăm chiếc bình ô xy của trạm đã cứu được rất nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch. “Rất mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm để răn đe, vì tài sản bị lấy cắp là trang thiết bị đang giúp thành phố chúng ta cứu sống được rất nhiều người”, anh Bình nói.