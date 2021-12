TP.HCM: Giám định 28 hồ sơ vi phạm trên không gian mạng để xử lý hình sự

Ngày 22.12, Sở TT-TT TP.HCM đã có văn bản báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM và UBND TP.HCM về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XV.

Một trong những vấn đề mà cử tri TP.HCM quan tâm đó là tình trạng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và đặt ra vai trò quản lý, xử lý của cơ quan chức năng.

Về xử lý các nội dung vi phạm trên Internet, Sở TT-TT cho biết trong năm 2021, đơn vị đã phối hợp với Công an TP.HCM và công an địa phương thẩm định, đánh giá và giám định nội dung vi phạm trên không gian mạng để điều tra, khởi tố và xử lý hình sự các đối tượng có hành vi vi phạm luật An ninh mạng và Luật hình sự. Cụ thể, các đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 28 hồ sơ trưng cầu giám định, trong đó đã hoàn tất kết luận giám định 20 hồ sơ, trả 6 hồ sơ do không đúng thẩm quyền và đang giải quyết 2 hồ sơ còn lại.

Về xử lý hành chính, TP.HCM phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ TT-TT rà soát và ngăn chặn, gỡ bỏ 330 bài viết trên Facebook, 439 video trên YouTube và 573 video clip trên Tik Tok. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 37 vụ với tổng số tiền trên 500 triệu đồng đối với các hành vi như: phát tán, truyền đưa, lưu trữ những thông tin có nội dung chống Nhà nước; xuyên tạc lịch sử; gây ảnh hưởng đến an toàn trật tự - xã hội và an ninh thông tin; thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.





Về xử lý thông tin không đúng sự thật, Sở TT-TT cho biết đã hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị khi phát hiện thông tin không đúng sự thật thì thông báo ngay về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, thuộc Bộ TT-TT) để xử lý kịp thời.

Ngoài ra, sở cũng chỉ đạo Trung tâm báo chí TP.HCM thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin đăng tải từ Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam có liên quan đến thành phố để cung cấp thông tin chính thống, phản bác thông tin sai sự thật, tin giả cho người dân được biết và không tiếp tay chia sẻ thông tin không đúng trên không gian mạng.