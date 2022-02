TP.HCM: Giúp người bị truy sát, một nhân viên quán karaoke trên đường Phan Văn Trị bị đâm chết

Hơn 11 giờ trưa ngày 17.2, Công an Q. Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nhóm người xông vào quán karaoke trên đường Phan Văn Trị gây án làm 1 người chết, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, rạng sáng ngày 17.2, người dân phát hiện một nhóm người rượt đuổi nhau trên đường Phan Văn Trị (P.11, Q.Bình Thạnh). Lúc này một nam thanh niên bị thương, chạy vào trong quán karaoke bên đường cầu cứu để trốn khỏi nhóm người đang truy sát.

Phát hiện vụ việc, nhóm có khoảng 6 người truy đuổi cầm hung khí xông vào quán karaoke. Bị nhân viên quán karaoke ngăn lại, nhóm người cầm hung khí tấn công loạn xạ người tại đây. Người trong quán cố gắng dùng bình chữa cháy xịt, xua đuổi nhóm cầm hung khí ra ngoài. Sau khi tấn công, nhóm người truy sát bỏ đi.





Vụ việc làm 2 người của quán karaoke bị thương (một nam nhân viên quản lý, một nhân viên thử việc). Trong đó, anh P.Đ.T.N (25 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) là nhân viên thử việc của quán karaoke mới vào làm khoảng 1 tháng bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện với nhiều vết đâm.

Ngoài ra, trong lúc xông vào quán nhóm này còn đánh hai người khác là khách của quán làm một người bị thương, một người may mắn thoát chết khi bị chém bể nón bảo hiểm.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Thạnh có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh bên trong quán để truy xét nhóm người gây án.