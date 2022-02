Long An: Án mạng tại quán karaoke, nữ tiếp viên bị đâm tử vong

Ngày 10.2, tin từ Công an H.Đức Hòa (Long An), đơn vị đã phối hợp Cảnh sát hình sự và Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân N.T.T.T (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), nữ tiếp viên quán karaoke bị đâm tử vong. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Nghi phạm sát hại chị T. là Nguyễn Chúc (26 tuổi, quê Cao Lãnh, Đồng Tháp), làm tiếp viên chung với chị T. tại quán karaoke, đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 9.2, nhiều người nghe chị T. và Chúc lớn tiếng cự cãi nhau trong phòng phía sau của quán karaoke A.K. (ấp 5, xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa) nên đến can ngăn. Một lúc sau, cả 2 tiếp tục có lời nói xúc phạm với nhau, gây ồn ào trong phòng.





Bất ngờ, chị T. chạy ra hành lang, hai tay ôm ngực nhờ giúp đỡ. Phát hiện trên người nạn nhân máu chảy thấm đầy vạt áo, gục xuống, một số người tìm cách đưa nạn nhân đến bệnh viện, nhưng khi xe taxi đến thì chị T. đã tử vong. Riêng Chúc bị những người tại quán karaoke giữ lại, bàn giao cho công an.

Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nữ tiếp viên karaoke bị đâm tử vong.