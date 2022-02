Xe tải lao xuống vực tại Gia Lai khiến 6 người tử vong chở quá số người

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT liên quan đến tình hình phương tiện trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người chết ở Gia Lai sáng nay 9.2.

Theo đó, ô tô tải có biển số đăng ký 81C-111.25 nền vàng, nhãn hiệu CNHTC, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam.

Chủ xe theo đăng ký là Nguyễn Thành Trung, ở số 3 Võ Văn Tần, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) là 2 người; khối lượng hàng hoá chuyên chở là 16.000 (kg).

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 8.12.2021 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8105D - tỉnh Gia Lai, có hạn kiểm định đến hết ngày 7.12.2022.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết đã giao Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8105D - tỉnh Gia Lai trực tiếp đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.





Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00 giờ 53 phút 39 giây ngày 9.2 là 54 km/giờ.

Về giấy phép lái xe của ông Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, số CMND: 231229940), ông Nguyên có giấy phép lái xe hạng C, cấp lần đầu ngày 10.4.2008. Giấy phép lái xe hiện tại cũng là hạng C, số 640089001532, do Sở GTVT Gia Lai cấp ngày 28.5.2019, có giá trị đến ngày 28.5.2024.

Trước đó, lúc 1 giờ 45 sáng nay 9.2, tại đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak sơmei, H.Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, xe tải chở mỳ biển kiểm soát 81C-111.25, loại có mui, màu xanh, trọng tải 16 tấn do ông Huỳnh Đức Nguyên điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đak Sowmei.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài lái xe, trên cabin có chở 8 người, trên thùng xe là mì (sắn) lát khô. Vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng (trong đó có lái xe) và làm bị thương 3 người (đang cấp cứu tại bệnh viện).

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, vào Gia Lai để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ GTVT cũng gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời và những người bị thương trong vụ việc.