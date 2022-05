TP.HCM: Hoãn phiên tòa mẹ bạo hành con gái dẫn đến tử vong

Ngày 23.5, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Dung (27 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội “giết người”.

Theo đó, bị cáo Dung có hành vi bạo hành cháu T.N.K.C (thời điểm xảy ra vụ án hơn 3 tuổi, con ruột Dung) dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não, tử vong.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Dung trình bày, bị cáo có 5 người con. Con đầu ở với cha ruột, 2 con kế ở với mẹ của bị cáo, còn lại 2 con ở với bị cáo. Bị cáo làm nghề bán vé số dạo đủ sống qua ngày.

Bị cáo Dung trình bày cáo trạng truy tố tội “giết người” không đúng, bị cáo chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích”. Bị cáo đánh con do lúc đó tức giận con làm bẩn người chứ không giết con. Bị cáo Dung không nghĩ đánh như vậy, con sẽ bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

"Bị cáo thương bé C. nhưng bị cáo không biết tại sao bị cáo lại đánh con như vậy. Trước đây bị cáo có la mắng, nhưng chỉ đánh con 1, 2 cái rồi thôi. Thời điểm đánh con, bị cáo cũng có buồn bực, lo lắng chuyện không có tiền", bị cáo Dung khai tại tòa.

Đến phần xét hỏi của luật sư bào chữa, bị cáo Dung mệt mỏi, không đứng nổi để trả lời câu hỏi. HĐXX đã tạm nghỉ để bị cáo được chăm sóc y tế.

Sau đó, HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ thông báo sau.

Theo cáo trạng, Dung có 5 con, con lớn nhất 10 tuổi và con nhỏ nhất 4 tuổi; tất cả đều không xác định cha đẻ.

Khoảng tháng 9.2020, Dung đưa cháu T.N.K.C từ tỉnh Thừa Thiên - Huế vào TP.HCM đi bán vé số, ăn xin và ở nhiều nơi. Đến ngày 16.11.2020, Dung thuê phòng trọ tại khu phố 5, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12.

Khoảng 5 giờ ngày 17.11.2020, Dung dậy nấu cháo cho 2 con ăn. Một lúc sau, Dung đi ra nhà vệ sinh thấy cháu C. làm bẩn người. Tức giận, Dung đánh, cầm 2 chân cháu C. dốc ngược lên, đập đầu cháu C. xuống nền nhà nhiều lần. Cháu C. khóc và bị chảy máu ở mặt, Dung dùng khăn lau rồi tiếp tục nắm 2 chân cháu C. lên để đập đầu cháu xuống nền nhà, cạnh tường trong phòng.

Đến 8 giờ cùng ngày, thấy cháu C. bất tỉnh, Dung bế cháu ra đường nhờ người chở đến Bệnh viện Q.12 cấp cứu. Sau đó, cháu C. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Ngày 23.11.2020, bà N.T.H là quản lý khu trọ Dung ở đến Công an P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 trình báo sự việc.

Cùng ngày, bác sĩ tiếp nhận điều trị, cấp cứu cho cháu C. tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã đến Công an P.Bến Nghé, Q.1 trình báo sự việc cháu C. có dấu hiệu bị bạo hành.

Theo đánh giá sơ bộ ngày 24.11.2020 của Trung tâm pháp y, Sở Y tế TP.HCM, cháu C. bị chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương, tỷ lệ 99%. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị tại phòng hồi sức tích cực, đến ngày 15.1.2021, cháu C. tử vong.