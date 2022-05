Nghệ An: Một trung úy công an bị cảnh cáo vì đánh dân bầm máu

Ngày 19.5, một cán bộ lãnh đạo xã Hiến Sơn (H.Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trung úy Phạm Văn Ngọc, cán bộ công an xã này vừa bị kỷ luật mức cảnh cáo và bị điều chuyển công tác đến xã khác do vi phạm quy định trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ việc này, ông Phạm Văn Quân, công an viên xóm Văn Trường (xã Hiến Sơn) cũng bị buộc thôi việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 10.1, anh Nguyễn Trọng Bang (37 tuổi, ngụ xã Hiến Sơn) sau khi uống rượu đã đến nhà mẹ vợ (đã li hôn) ở cùng xã để thăm con đẻ bị ngã gãy tay.

Tại đây, người nhà của vợ cũ cho rằng anh Bang gây rối nên đã gọi điện báo công an xã. Sau đó, ông Phạm Văn Quân, công an viên xóm Văn Trường cùng ông Phạm Văn Ngọc, cán bộ Công an xã Hiến Sơn, đến còng tay anh Bang, đưa về trụ sở công an xã.

Tại đây, anh Bang bị ông Ngọc còng tay lên cửa sổ phòng làm việc. Sau đó, ông Ngọc và ông Quân đã dùng gậy cao su (công cụ hỗ trợ cấp cho công an xã) đánh vào mông, đùi và chân anh Bang. Hậu quả, anh Bang bị nhiều vết thương bầm tụ máu ở vùng đùi, cẳng chân, phải nhập viện điều trị.

Gia đình anh Bang sau đó làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Nghệ An. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An kết luận xác định hành vi của ông Ngọc, ông Quân gây ra đối với anh Bang thuộc trường hợp gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, tại bản kết luận giám định pháp y ngày 28.2 của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh Bang là 0%.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thạnh, người nhà anh Bang, cho biết, sau 48 ngày anh Bang bị đánh mới thực hiện việc giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể cho anh Bang là quá muộn và gia đình không đồng tình với kết quả thông báo này của cơ quan công an nên đang tiếp tục khiếu nại.