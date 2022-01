TP.HCM: Khổ sở vì bỗng nhiên bị 'khủng bố' bằng mắm tôm, sơn đỏ

Ngày 10.1, Công an P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú) lập hồ sơ, lấy lời khai để làm rõ vụ nhà dân trên địa bàn bị người lạ "khủng bố" tinh thần bằng tạt sơn, ném mắm tôm.

Theo chị P.Đ.H.A, khuya 9.1, chị đang nằm trong nhà (trên đường Nguyễn Thế Truyện, Q.Tân Phú) thì nghe tiếng động tại khu vực cửa kính lầu 1, sau đó ngửi có mùi lạ.

Lúc này hai vợ chồng chị H.A đi kiểm tra thì thấy sơn đỏ dính đầy thềm nhà, cửa cổng và khu vực phía trước lầu 1 căn nhà. Xem lại camera, vợ chồng chị A. thấy lúc 23 giờ 6 phút ngày 9.1, có hai người nam chở nhau trên xe máy đến dừng trước cửa. Một người sau đó đi đến tạt sơn lên nhà chị H.A. Trước khi rời đi, nam thanh niên còn lại đưa máy điện thoại lên chụp hình lại hiện trường căn nhà bị tạt sơn.





Theo chị H.A, nhà chị có con nhỏ nên việc bỗng dưng bị "khủng bố" bằng mắm tôm, sơn đỏ khiến cả nhà sống trong hoang mang, lo sợ.

Cũng theo nạn nhân, trước đó hai tuần, nhà chị cũng bị người lạ tạt mắm tôm.

Trong ngày 10.1, Công an P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú) đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, lấy lời khai cũng như trích xuất camera an ninh, lập hồ sơ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Phú điều tra, truy xét làm rõ vụ nhà dân bị khủng bố bằng mắm tôm, sơn đỏ.