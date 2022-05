TP.HCM: Làm rõ vụ kẻ gian đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng

Ngày 5.5, mạng xã hội chia sẻ clip một vụ trộm đột nhập nhà dân lấy tài sản. Vụ việc xảy ra tại nhà bà N.T.T. (69 tuổi) trong hẻm đường Nguyễn Văn Yến (P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú).

Theo thông tin ban đầu, bà T. cho biết, gia đình bà mới có người mất nên nhiều việc còn rối. Khuya ngày 2 - rạng sáng 3.5, người trong gia đình đi ngủ nhưng chỉ khép hờ cửa vì xe máy còn để phía ngoài.

Đến sáng 3.5, bà T. thức dậy lấy điện thoại xem giờ thì không thấy điện thoại đâu. Xem lại camera an ninh thì thấy vào khoảng 3 giờ cùng ngày, một người đàn ông lẻn vào nhà, lấy trộm túi xách rồi bỏ đi.

“Kẻ gian lấy đi một số vàng, gồm nhẫn, bông tai, dây chuyền và hơn 10 triệu đồng tiền mặt tôi bỏ trong túi xách và 5 điện thoại. Chỉ tính riêng vàng là hơn 40 triệu đồng”, bà T. nói.





Sau khi lấy trộm, kẻ gian đã vứt túi xách ở đầu ngõ. Người dân phát hiện giỏ xách, tìm thấy bên trong có giấy tờ, địa chỉ nhà nên mang đến chốt dân phòng gần đó nhờ đưa lại cho gia đình.

Cũng theo bà T., gia đình mới báo cho một người có chức trách ở địa phương, chưa đến trụ sở công an phường để trình báo bằng văn bản.

Cùng ngày, tiếp nhận thông tin từ chúng tôi, đại diện Công an P.Tân Thới Hòa (Q.Tân Phú) cho biết sẽ kiểm tra, cử cán bộ xuống nắm thông tin. “Khi xảy ra trộm cắp người dân cần báo công an ngay để kịp thời xử lý, ổn định an ninh trật tự địa bàn”, vị này nói.