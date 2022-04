Thái Bình: Triệt phá băng nhóm tội phạm Cường 'Quắt'

Ngày 29.4, Công an H.Thái Thụy (Thái Bình) xác nhận, tối 28.4 đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình thực hiện đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm xã hội đen do Phạm Minh Cường (biệt danh Cường "Quắt", 36 tuổi, trú thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, H.Thái Thụy) cầm đầu, hoạt động trên địa bàn H.Thái Thụy.

Thời gian qua, thông qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Cường "Quắt" có biểu hiện lợi dụng quan hệ để móc nối với một số đối tượng hình sự có nhiều tiền án, tiền sự tại H.Thủy Nguyên và tỉnh Hưng Yên nhằm bảo kê hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng hoạt động khai thác và cung cấp cát biển... Việc làm của các nghi can này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, trật tự xã hội trên địa bàn một số huyện ven biển.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình sau khi tiếp nhận tin báo đã khẩn trương xây dựng chuyên án đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm do Cường "Quắt" cầm đầu.





Theo đó, vào chiều 28.4, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an H.Thái Thụy thực hiện bao vây, bắt giữ nhóm Cường “Quắt”, khám xét trụ sở công ty, nơi ở của Cường "Quắt" cùng hàng chục đàn em.

Hiện, băng nhóm tội phạm cùng tang vật, tài liệu liên quan đến nhóm Cường “Quắt” đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.