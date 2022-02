TP.HCM: Làm rõ vụ mẹ cùng con gái 7 tháng tuổi tử vong trong nhà trọ

Ngày 6.2, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ 2 mẹ con tử vong tại căn nhà trọ trong hẻm Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo.

Nạn nhân là chị N.T.H.C (34 tuổi, quê Sóc Trăng) và con gái tên A. (7 tháng tuổi). Trước đó, tối 5.2, người dân địa phương phát hiện chị C. tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà trọ.

Qua kiểm tra, mọi người hốt hoảng phát hiện con gái của chị C. cũng tử vong gần đó.





Theo người dân, vợ chồng chị C. từ Sóc Trăng lên TP.HCM, thuê trọ sống ở con hẻm đường Lê Đình Cẩn đã lâu. Chồng chị C. chạy xe ba gác, còn chị ở nhà chăm con vì mới sinh. Do dịch bệnh cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chồng chị C. ở lại TP.HCM chạy xe ba gác kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, không về quê.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Theo lãnh đạo UBND P.Tân Tạo, chị C. có chồng và 2 con. Thời điểm người dân phát hiện vụ việc, người chồng và người con lớn không có ở nhà. Hiện vụ việc hai mẹ con tử vong tại nhà trọ trên địa bàn Q.Bình Tân đang được công an điều tra làm rõ.