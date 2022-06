TP.HCM: Mâu thuẫn khi đi vệ sinh, nam thanh niên bị một phụ nữ đâm tử vong

Liên quan vụ Hàng trăm sinh viên “sập bẫy” và mắc nợ, ngày 5.6, thượng tá Trần Đình Kiên, Phó trưởng Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), cho biết Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên (SV) đã đến cơ quan công an đầu thú.