TP.HCM mưa lớn, dự báo chiều tối mấy ngày tới vẫn mưa

Trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau trận đấu của Đội U.23 Việt Nam, Đội CSGT - TT Công an Q.1 và Công an P.Bến Nghé đã phát hiện nam thanh niên biểu diễn 'bốc đầu' xe gần trụ sở UBND TP.HCM.