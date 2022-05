TP.HCM, Nam bộ sẽ còn mưa giông, gió giật chiều tối đến hết tuần đầu tháng 6

Sáng nay (31.5) TP.HCM nhiều mây, nắng gián đoạn và trời không mưa. Tiết trời tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, khoảng sau 12 giờ, mây giông di chuyển từ Long An, Tiền Giang về phía TP.HCM sẽ gây mưa cho phía tây, trung tâm và phía nam thành phố.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, mấy ngày qua, mưa giông ở TP.HCM vẫn chủ yếu do hoạt động của gió tây nam tầng thấp, tạo nên những hội tụ (vùng xoáy) quy mô nhỏ, nên gây mưa giông, gió giật.

"Năm nay mùa mưa đến sớm và diễn biến nhiệt độ cũng không cao, nắng nóng cường độ yếu. Theo ghi nhận, nhiệt độ cao nhất năm đến thời điểm này mới đạt 36,8oC, đây là ngưỡng khá thấp so với trung bình nhiều năm. Trước đó, tháng 5 có những ngày nhiệt độ tại miền Đông (Biên Hòa, Phước Long...) lên tới 38 hoặc trên 38oC", ông Lê Đình Quyết nhận định.

Nói về những cơn mưa kèm gió giật liên tiếp những ngày qua ở TP.HCM, Phó trưởng Phòng Dự báo cho biết đây là hiện tượng bình thường, tháng 5 mọi năm vẫn xuất hiện giông, sét, gió giật với tần suất nhiều. Dự báo đến tháng 9, tháng 10 mới vào cao điểm mùa mưa.





Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 1 - 10.6, rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ tiếp tục suy yếu và mờ dần đi. Từ ngày 2.6, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng mở rộng dần về phía đông. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ có cường độ trung bình, từ ngày 2 - 5.6 tăng nhẹ, những ngày sau giảm nhẹ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua bắc Trung bộ, hoạt động ổn định.

Dự báo thời tiết Nam bộ, từ ngày 1 - 5.6 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 6.6 trở đi mưa giảm dần, khu vực có mưa rào và giông vài nơi vào lúc chiều tối. Tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, khoảng 90 - 110mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, hầu hết ở khoảng 28 - 29oC.

Mưa vẫn tập trung ở TP.HCM, Nam bộ chủ yếu vào chiều tối, ít khả năng xảy ra mưa vào buổi sáng, các ngày 2 - 3.6 vẫn cần đề phòng giông, sét, gió giật.