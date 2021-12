TP.HCM, Nam bộ sẽ đón đợt không khí lạnh mới, có mưa trái mùa

Sáng 27.12, bầu trời TP.HCM mù mịt sương, nhiều tòa nhà cao tầng "biến mất" trong màn sương, tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Người dân di chuyển trên các tuyến đường (Q.Bình Thạnh), cầu Hoàng Hoa Thám (Q.Phú Nhuận) hay Hai Bà Trưng (Q.1) khó nhìn thấy được tòa nhà Landmark81 do sương mù dày đặc.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM hôm nay mù mịt sương là do không khí lạnh tiếp tục tăng cường về phía nam. Rãnh áp thấp xích đạo 3 - 5 độ vĩ bắc tồn tại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây và có trục qua khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ. Rãnh gió tây kết hợp áp cao cận nhiệt đới tạo nên hội tụ gió tây trên cao ở khu vực Nam bộ.

Nhiệt độ thấp nhất sáng nay ở Nam bộ là 20,6oC (Tà Lài - Đồng Nai), 21,6oC (Phước Long - Bình Phước), 22,6oC (Tây Ninh), 25oC (Nhà Bè - TP.HCM),...

"Đợt không khí lạnh này, nhiệt độ chưa xuống quá nhiều như vừa qua nên tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Dự báo khoảng 1 - 2 ngày nữa nhiệt có thể xuống thấp hơn khi khối không khí lạnh xuống sâu hơn", ông Quyết giải thích.

Dự báo thời tiết Nam bộ ngày nắng, chiều có mưa vẫn còn xuất hiện rải rác, tập trung các tỉnh miền Tây như Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang; các tỉnh miền Đông cũng có mưa như: Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, có nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết khu vực TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ ít thay đổi, cao nhất 32 - 33oC. Chiều có mưa rào, cục bộ có mưa vừa.

Từ 48 và 72 giờ tới, không khí lạnh có cường độ ổn định và di chuyển về phía đông. Nhiễu động gió đông trên cao sẽ là nguyên nhân gây mưa cho Nam bộ. Gió đông bắc hoạt động mạnh lên trên vùng biển phía đông Nam bộ.





Thời tiết Nam bộ được dự báo có mưa rào và dông ở vài nơi tập trung về chiều và tối. Trong ngày 28.12 chủ yếu mưa nhỏ, cục bộ mưa vừa. Sang 29.12, xu hướng mưa gia tăng và xảy ra rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Mấy ngày qua, TP.HCM cũng có mưa trái mùa với lượng mưa khá lớn gây ngập như trận mưa chiều tối 24.12 gây ngập ở Q.12, tối 26.12 Bình Thạnh cũng hứng trận mưa to.

Giải đáp về nguyên nhân gây mưa trái mùa, Phó trưởng phòng Dự báo cho biết do rãnh áp thấp xích đạo 3 - 5 độ vĩ bắc tồn tại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây và có trục qua khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ. Rãnh gió tây kết hợp áp cao cận nhiệt đới tạo nên hội tụ gió tây trên cao ở khu vực Nam bộ.

"Thời điểm cuối tháng 12 này hằng năm cũng thỉnh thoảng xuất hiện những cơn mưa, nhiều hay ít tùy theo năm, nguyên nhân cũng chủ yếu do hình thế thời tiết nêu trên, nên mưa trái mùa như vậy cũng không có gì bất thường", ông Lê Đình Quyết nói.

Cũng theo chuyên gia dự báo khí tượng, tính chất những trận mưa trong mùa khô (mưa trái mùa) này ở TP.HCM, Nam bộ thường là mưa cục bộ, có khi cường độ rất mạnh, không kéo dài. Do mưa to trong khoảng thời gian ngắn nên dễ gây ngập cục bộ trong thành phố, nhưng cũng nhanh tiêu thoát nước, tình trạng ngập không kéo dài.