TP.HCM: Người đàn ông tử vong nghi bị sét đánh khi đang ngồi quán nước bấm điện thoại

Ngày 19.6, Công an Q.Gò Vấp, cho biết bước đầu nghĩ đến nguyên nhân anh N.T (32 tuổi, quê Bình Thuận) tử vong khi đang ngồi uống nước trong quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM) là phù phổi cấp do bị sét đánh. Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo Công an Q.Gò Vấp và hình ảnh từ camera, lúc 17 giờ 17 phút ngày 17.6, trời mưa, sấm chớp, lúc này anh T. đang ngồi bấm điện thoại trong quán nước trên đường Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp) thì bất ngờ nghi bị sét đánh trúng. Anh T. tỉnh táo được vài giây thì ngã gục xuống, tử vong tại chỗ.





Tại hiện trường, có nhiều người đang ngồi xung quanh nhưng không bị ảnh hưởng bởi vụ sét đánh. Chị M.K (Q.Gò Vấp) chia sẻ: “Vụ việc xảy ra rất nhanh, nhanh hơn một cái chớp mắt, không ai kịp thấy gì”.

Nhận tin báo, Công an Q.Gò Vấp nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông nghi bị sét đánh dẫn đến tử vong.