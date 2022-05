TP.HCM: Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe máy trong đêm, 1 người tử vong

Hơn 23 giờ ngày 17.5, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) mới hoàn tất công tác xử lý hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Liên Ấp 1-2-3, xã Vĩnh Lộc B, khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, gần 21 giờ ngày 17.5, nghe tiếng động mạnh trên đường Liên Ấp 1-2-3 gần hẻm 56, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, người dân chạy ra kiểm tra thì thấy 3 xe máy nằm trên đường, trong đó 1 nạn nhân nam tử vong tại chỗ.

Đồng thời, một người liên quan trong vụ tai nạn sau đó lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Người đàn ông bị thương còn lại được người dân đưa vào bệnh viện kiểm tra, băng bó vết thương.





Camera an ninh nhà dân gần đó cho thấy, thời điểm trên, nạn nhân chạy xe máy biển số (BS) 68P2 - 1286 lưu thông trên đường Liên Ấp 1-2-3 hướng về đường Võ Văn Vân. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một xe máy khác, chạy cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, xe máy BS 68P2 - 1286 ngã ra đường, va tiếp vào một xe máy nữa chạy hướng ngược lại. Tai nạn làm nạn nhân đi trên xe máy BS 68P2 - 1286 tử vong tại chỗ.

Công an sau đó có mặt xử lý, tuy nhiên hiện trường vụ tai nạn chỉ còn hai xe máy. Công an đã lấy lời những người liên quan, trích xuất dữ liệu camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.