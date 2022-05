TP.HCM: Tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung dã man gần bến xe Miền Tây

Ngày 20.5, Công an P.An Lạc (Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh N.H.H (32 tuổi, quê Vĩnh Long) bị nhóm người hành hung dã man tại khu vực gần bến xe Miền Tây

Chia sẻ với Thanh Niên, anh H., cho biết mình là tài xế xe ôm công nghệ, hiện đang thuê trọ trên địa bàn Q.Bình Tân. Rạng sáng 15.5, sau khi chở và trả khách ở H.Bình Chánh, anh H. chạy xe về trên đường Kinh Dương Vương, đến đoạn giao với đường Nguyễn Hới (gần trước cổng vào bến xe Miền Tây, P.An Lạc) thì bị xe máy do người nam chạy cùng chiều tông từ phía sau. Cả hai ngã ra đường.

Trong lúc anh H. đang loay hoay dựng xe lên thì một người đàn ông lạ mặt nghi là chạy xe ôm truyền thống, đi đến lớn tiếng chỉ trích “tai nạn không lo nạn nhân ra sao chỉ lo tài sản”. Anh H. sau đó đến nói chuyện với người đã tông xe mình nhưng vẫn bị người đàn ông lạ mặt tiếp tục lớn tiếng quát tháo dẫn đến cả hai cự cãi, rồi xảy xô xát. Thấy đánh nhau, một người đàn ông khác cầm khúc cây xông vào hỗ trợ người đàn ông đánh anh H.

“Mình đội mũ bảo hiểm 3/4 nên họ chỉ đánh trúng nón. Hai ổng hô lột nón bảo hiểm nó ra. Họ đạp, đá hơn chục cái vào đầu, tôi nằm bất động, họ mới dừng lại”, anh H. bức xúc.

Một phần diễn biến vụ việc được người dân gần đó dùng điện thoại quay lại.

Theo nội dung đoạn clip, anh H. bị hai người đàn ông vật ngã ra đường, dùng cây đánh vào người, liên tục đá, đạp vào mặt nạn nhân. Được mọi người vào can ngăn, người đàn ông đánh anh H. quát lớn “nó đụng xe người ta xỉu nằm đó, nói nó còn cự, đòi đánh tao”. Anh H. bị hai người đàn ông đánh đến khi nằm gục trên đường mới dừng lại.

Sau khi bị đánh, anh H. cố gắng chạy xe về nhà. Thấy cơ thể đau nhức và vết thương nhiều chỗ trên cơ thể, anh H. đã đến bệnh viện thăm khám chụp X-quang và được bác sĩ tư vấn tiêm ngừa uốn ván.

Do sức khỏe bị ảnh hưởng, anh H. phải nghỉ làm ở nhà dưỡng bệnh, mất thu nhập. Nạn nhân đã làm đơn trình báo công an, mong muốn xử lý nghiêm những người không liên quan đã vô cớ đánh mình. Riêng người nam va chạm xe với anh H., cả hai thỏa thuận tại hiện trường và đã rời đi.

Liên quan vụ việc này, một vị đại diện Công an P.An Lạc (Q.Bình Tân) cho biết ngày 19.5, anh H. có đến trụ sở công an để trình báo nhưng sau đó xin về để đi kiểm tra, khám sức khỏe. Ngày 20.5, anh H. quay lại trình báo công an cũng như cung cấp chứng cứ mình bị hành hung để công an làm rõ, xử lý.