TP.HCM: Tháo chốt chặn, phát nước miễn phí cho người dân về miền Tây

Ngày 2.10, chốt chặn trên QL1 đoạn qua địa bàn TT.Tân Túc (H.Bình Chánh) đã được lực lượng chức năng cho tháo dỡ; không còn cảnh người dân tập trung đông đúc, gây ùn ứ kẹt xe tại khu vực này và người dân đã có thể về các tỉnh miền Tây.

Theo đó, chốt kiểm soát trên QL1 gần giao lộ Bùi Thanh Khiết (H.Bình Chánh) đã được lực lượng chức năng cho tháo dỡ trong sáng nay (2.10).

Theo ghi nhận của Thanh Niên riêng chốt chính trên QL1 (TP.HCM) đoạn giáp địa phận Long An vẫn được duy trì và người dân di chuyển về quê các tỉnh miền Tây bằng phương tiện xe máy cá nhân vẫn có thể lưu thông qua đây. Một số người dân còn được Công an TT.Tân Túc phát nước uống miễn phí.

Trong khi đó, tại chốt kiểm soát Long An giáp TP.HCM lực lượng chức năng cũng xả chốt. “Các trường hợp là dân địa phương, xe mang biển số tỉnh Long An khi qua chốt người dân sẽ phải khai báo y tế, địa điểm đi và đến. Người dân các tỉnh khác qua chốt vẫn lưu thông bình thường”, một cán bộ trực chốt tại đây cho biết.

Dừng chân nghỉ mệt bên đường tại địa phận Long An, anh Nguyễn Văn Lượng (26 tuổi) cho biết đi từ Đồng Nai về quê Cà Mau, trên đường đi, các chốt chặn anh qua điều được tháo dỡ. “Đọc báo thấy người dân đi trước đó kẹt lại các chốt mấy tiếng nên lúc xuất phát về quê tôi cũng lo lắng. May mắn các chốt trên đường tôi qua giờ đã tháo dỡ. Trên đường đi mấy anh công an còn cho nước, cơm miễn phí nữa”, anh Lượng chia sẻ và nói "rất vui mừng" vì sắp về đến quê, đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, các chốt kiểm soát nội đô đã bắt đầu được lực lượng chức năng TP.Thủ Đức và các quận, huyện ở TPHCM tiến hành tháo bỏ từ ngày 30.9.

Được nới lỏng giãn cách, cả ngàn người dân các tỉnh miền Tây đã tự phát di chuyển bằng xe máy trên quốc lộ về quê, khi đến khu vực chốt chặn đoạn qua TT.Tân Túc thì kẹt lại, không thể đi tiếp. Trong sáng 1.10, các ban ngành, đoàn thể cùng cơ quan chức năng H.Bình Chánh đã bàn giải pháp giải quyết, thống kê số lượng người dân có nhu cầu về quê, cho test nhanh Covid-19 và bố trí xe đưa những người này về quê theo từng tỉnh, thành.