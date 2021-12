TP.HCM: Thêm các khối học sinh đến trường học trực tiếp

Đà Nẵng: Ngày 28.12, Sở GD-ĐT cho biết do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên các cấp độ vùng dịch cũng thay đổi liên tục, dẫn đến bản đồ học trực tiếp và trực tuyến của các trường liên tục thay đổi. Hiện tại, bậc tiểu học vẫn học trực tuyến; 24,59% trường THCS chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp hoặc chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến; 32,79% kết hợp vừa dạy học trực tiếp và trực tuyến. Với bậc THPT, có 35,29% vẫn dạy học trực tuyến; 26,47% trường kết hợp vừa dạy, học trực tiếp và trực tuyến, số còn lại ở vùng an toàn được học trực tiếp. Theo Sở GD-ĐT, địa phương vẫn chưa có kế hoạch học trực tiếp cho bậc tiểu học và mầm non, dự kiến phải sau khi kết thúc chương trình học kỳ 1 và bắt đầu chương trình học kỳ 2.

Quảng Trị: Đa phần HS đã đến trường trực tiếp, nhưng ở những địa phương điểm nóng dịch Covid-19 thì bắt buộc học trực tuyến. Theo Sở GD-ĐT, đến hôm qua 28.12, toàn tỉnh vẫn còn 77 trường dạy học trực tuyến, 16 trường dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Toàn bộ 44 trường học tại TP.Đông Hà và toàn bộ 20 trường học ở H.Gio Linh đều đã chuyển sang dạy học trực tuyến vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thừa Thiên-Huế: Từ ngày 13.12, HS THPT và THCS (từ 12 - 15 tuổi đã tiêm mũi 1) được trở lại trường học trực tiếp. UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT, UBND các huyện, TP chỉ đạo các trường THPT, THCS linh hoạt khi diễn biến dịch phức tạp, chủ động xử lý và cho HS nghỉ học trực tiếp, chuyển sang các hình thức học trực tuyến tại nhà.

Bình Phước: Sở GD-ĐT dự kiến tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn chia thành 3 giai đoạn. Từ ngày 3.1.2022, dạy học trực tiếp cho các HS khối lớp 11, 12 ở các trường thuộc địa bàn có dịch Covid-19 cấp độ 1, 2. Từ ngày 10.1.2022, dạy học trực tiếp cho các HS khối lớp 7, 8, 9 và lớp 10 thuộc địa bàn có dịch Covid-19 cấp độ 1, 2. Từ ngày 15.1.2022, căn cứ vào kết quả đánh giá việc tổ chức dạy học trực tiếp và diễn biến cụ thể của dịch Covid-19, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định mở rộng tổ chức dạy và học trực tiếp cho các khối lớp còn lại.

Đồng Nai: Thí điểm cho HS đi học trực tiếp trở lại từ ngày 22.11. Mỗi huyện, thành phố chọn từ 1 - 4 trường, trong đó ưu tiên các khối 1, 2, 9 và 12. Đến nay, sau hơn 1 tháng thí điểm, 91 trường tổ chức cho HS đi học lại, khối học cũng rải đều từ lớp 1 đến lớp 12, số lượng HS mỗi lớp đi học đạt trên 90%. Sở GD-ĐT cũng cân nhắc việc cho một số trường bậc mầm non đặc thù được đón trẻ đến trường.

Thanh Niên