TP.HCM: Trộm đột nhập lấy túi xách tiền, vàng ngay đầu chỗ nằm của chủ nhà

Ngày 12.2, Công an H.Bình Chánh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ trộm đột nhập nhà dân lấy đi nhiều tài sản.

Anh T.V.T (34 tuổi, quê Bến Tre), thuê nhà buôn bán trái cây tại chợ ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh cho biết, sáng 7.2, anh thức dậy phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Kiểm tra camera an ninh, lúc 0 giờ 43 phút cùng ngày, có người nam đột nhập vào nhà, lên gác nơi vợ chồng anh T. nằm ngủ, lục tìm lấy đi túi xách bên trong có hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Kẻ trộm còn lấy đi vàng, điện thoại, máy tính, ước tính tổng giá trị tài sản bị mất hơn 600 triệu đồng. “Lúc đó trong nhà có vợ chồng tôi và đứa cháu. Tiền bạc để ngay đầu chỗ nằm”, anh T. nói.





Cũng theo anh T., thời điểm kẻ trộm đột nhập, do buôn bán tết nên cửa nhà không đóng. Kẻ gian đã lấy đi toàn bộ tài sản mà vợ chồng anh buôn bán dành dụm có được từ nhiều năm qua. Trong đó, có cả số tiền anh T. vừa được công ty bảo hiểm chi trả khi con trai 7 tuổi của vợ chồng anh không may bị bệnh, mất cách đây khoảng 2 tháng.

Liên quan vụ việc trộm đột nhập nhà dân, lãnh đạo UBND xã Vĩnh lộc B, H.Bình Chánh xác nhận có xảy ra vụ trộm, nạn nhân đã trình báo công an địa phương. Công an H.Bình Chánh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra. Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera an ninh tại nhà nạn nhân cũng như quanh khu vực để phục vụ công tác truy xét nghi phạm, làm rõ vụ việc.