TP.HCM: Cô gái trẻ từ quê lên thăm mẹ bị trộm lấy mất xe mới mua

Ngày 9.2, Công an xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh, TP.HCM) vừa tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc kẻ trộm đột nhập khu nhà trọ tại đường Lô 2, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, lấy đi 2 xe máy.

Chị N.Y.N (20 tuổi, quê Trà Vinh) và ông V.V.T. (41 tuổi, quê Tiền Giang) là nạn nhân của vụ trộm cho biết, sáng sớm ngày 8.2, chị N. cùng ông T. nhận tin báo của chủ nhà trọ bị trộm lấy mất xe.

Khi xem lại camera an ninh, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, phát hiện có người nam đột nhập vào khu nhà trọ, dắt xe máy ông T. ra ngoài. Khoảng 1 giờ sau kẻ trộm tiếp tục đi vào khu trọ lấy trộm xe máy chị N. dẫn đi.

Qua kiểm tra, các nạn nhân phát hiện cửa cổng ra vào khu trọ bị trộm cắt khoen cửa và ổ khóa. Tại cổng ra vào người dân phát hiện một đôi dép, cách đó 50 m tiếp tục phát hiện một kìm cộng lực nghi của kẻ trộm để lại.





Theo người thuê trọ, do có tường rào bao bọc xung quanh nên người dân thường chỉ khóa xe và để phương tiện bên ngoài trước cửa ở lối đi chung dãy trọ. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để kẻ xấu thực hiện hành vi trộm cắp của mình.

Được biết, chị N. cùng một người bạn vừa từ quê lên TP.HCM để thăm mẹ thì bị trộm lấy mất xe. “Chiếc xe em mua trả góp 19 triệu đồng, mới được hơn 2 tháng thì bị trộm lấy mất. Xe bị trộm không biết làm sao về quê”, chị N. nói.

Trong khi đó, ông T. cho biết chiếc xe máy hơn 20 triệu đồng của ông bị trộm lấy mất là phương tiện đi lại duy nhất của gia đình và cũng là “cần câu cơm” để ông kiếm sống. Từ khi mất xe, ông phải nghỉ công việc chạy xe ôm công nghệ, cuộc sống gia đình trở nên bế tắc. Vụ việc đã được các nạn nhân trình báo công an.

Liên quan vụ trộm này, Công an xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo nạn nhân. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra xử lý.