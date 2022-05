TP.HCM: Truy tố băng nhóm 'nhí' hỗn chiến ở khu vực cầu Chánh Hưng

Viện KSND Q.8 (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển sang TAND Q.8 chuẩn bị xét xử đối với bị can Trần Hoàng Long (tên gọi khác là “Sáu vú”, 16 tuổi), Trần Quang Bảo (anh ruột Long, tên gọi khác là “Ba vú”, 21 tuổi, cùng ngụ P.12, Q.8) và 11 bị can đồng phạm về tội “cố ý gây thương tích”. Đây là các bị can liên quan đến vụ hỗn chiến ở khu vực cầu Chánh Hưng (Q.8, TP.HCM) xảy ra hồi tháng 5.2021.

Theo cáo trạng, ngày 10.5.2021, Trần Hoàng Long có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Út Lượm (không rõ lai lịch) nên nhờ anh ruột là Trần Quang Bảo đi trả thù. Long nhắn tin hẹn Út Lượm vào lúc 20 giờ ngày 11.5.2021 gặp tại cầu Chánh Hưng để hỗn chiến.

Đến khoảng 19 giờ ngày 11.5.2021, Long và Bảo rủ thêm 11 bị can cùng nhiều thanh niên không rõ lai lịch tập trung tại bãi đất trống ở P.12 (Q.8). Cả nhóm mang theo hung khí như rựa cán gỗ, dao tự chế, rựa, tuýp sắt…

Khi tới gần cầu Chánh Hưng, cả nhóm thấy nhóm của Út Lượm khoảng 15 người đi 7 - 8 xe máy, mang theo nhiều hung khí đang lưu thông theo chiều ngược lại nên xông vào đánh, chém nhau đến trước hẻm 640 Hưng Phú (Q.8).





Do yếu thế hơn, nhóm Út Lượm bỏ chạy thì bị nhóm của Long và Bảo đuổi theo chém tiếp. Hậu quả, N.V.D. (16 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, thuộc nhóm của Út Lượm) bị 2 người trong nhóm của Long đâm, chém gây thương tích nặng, được người dân đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ngoài ra, hai người trong nhóm của Long và Bảo cũng bị chém ở đầu và bụng.

Sau khi nhận được trình báo của người dân, Công an Q.8 đã đến ghi nhận hiện trường vụ hỗn chiến, lập hồ sơ điều tra, xử lý.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP.HCM, N.V.D., nạn nhân của vụ hỗn chiến, bị thương tích 72%. Trên người nạn nhân có nhiều vết chém, trong đó có vết chém trên đầu gây xuất huyết não, phải mở sọ lấy máu tụ, đặt dẫn lưu để điều trị.