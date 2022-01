TP.HCM: Vây bắt tên trộm xe máy như phim hành động

Ngày 5.1, mạng xã hội chia sẻ clip nam thanh niên bẻ khóa trộm xe máy bị người dân vây bắt đầy kịch tính.

Chị N.T.H, chủ cửa hàng bán giày dép trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) xác nhận clip vụ trộm lan truyền trên mạng xảy ra tại trước cửa hàng của chị.

Camera an ninh ghi lại hơn 18 giờ ngày 4.1, hai thanh niên chở nhau trên xe máy dừng trước cửa hàng của chị H.





Lúc này, người nam ngồi sau bước xuống xe, tiếp cận chiếc xe máy của nhân viên chị H. dựng trước cửa hàng.

Trong lúc kẻ gian đang bẻ khóa chiếc xe máy thì một người dân chạy xe máy đến phát hiện, lao thẳng phương tiện vào người tên trộm; cả hai giằng co. Lúc này, người dân xung quanh cũng lao đến hỗ trợ, khống chế kẻ trộm.

“Trong lúc giằng co, kẻ trộm rút dao định đâm người vây bắt nhưng bị người dân kịp khống chế. Riêng đồng bọn của hắn đã nhanh chân tẩu thoát”, ông T. (69 tuổi), người chứng kiến vụ việc kể.

Kẻ trộm sau đó được bàn giao cho công an. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai tên N.V.N (31 tuổi, ngụ Q.12). Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.