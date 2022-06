TP.HCM xuất hiện mưa rào chiều nay, dự báo mưa nhiều trong vài ngày tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ đầu giờ chiều ngày 18.6, kết hợp theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy mây giông đang phát triển và gây mưa rào kèm giông trên một số khu vực của TP.HCM như: Q.12, Hóc Môn, Gò Vấp, Bình Chánh, Nhà Bè...

Một số tỉnh khác ở Nam bộ cũng có mưa như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu...

Dự báo từ 15 giờ 30 đến khoảng 18 giờ 30, các khối mây giông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và giông cho các khu vực kể trên và có xu hướng mở rộng ra các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 15mm, cục bộ có nơi trên 40mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, cơn mưa chiều nay ở TP.HCM là do gió Tây Nam mạnh dần lên. Trước đó, mấy ngày qua gió yếu. Dự báo, TP.HCM vùng mưa không rộng nhưng mưa khá to. Cơn mưa chỉ kéo dài đến khoảng 17 giờ.

Theo ông Quyết, dự báo ngày mưa sẽ tiếp tục mưa, lượng không nhiều. Từ 21.6, mưa sẽ gia tăng do hoạt động của gió Tây Nam mạnh dần.





Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm nay, áp thấp nóng phía tây hoạt động ở khu vực Bắc bộ và phía nam Trung Quốc. Gió mùa Tây Nam vẫn có cường độ yếu - trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ.

Do đó, thời tiết Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, vùng mưa tập trung ở Đồng Nai, TP.HCM, ven biển Cà Mau tới Sóc Trăng. Trong cơn giông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến 33 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp thấp nóng phía tây vẫn hoạt động ở khu vực Bắc bộ và phía nam Trung Quốc mạnh dần lên. Gió mùa Tây Nam tăng dần cường độ phát triển lên mực 1500m. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.