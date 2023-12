TP.Cần Thơ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất

Ngày 27.12, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Cần Thơ, vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định sẽ được trao vào ngày 31.12 tới đây, nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm TP.Cần Thơ trực thuộc T.Ư (1.1.2004 - 1.1.2024).

Đường phố Cần Thơ về đêm QUANG MNH NHẬT

Theo ông Trần Việt Trường, năm 2023 TP.Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,75% so với năm 2022; GRDP đạt 94,12 triệu đồng/người (tăng 9,45% so cùng kỳ năm trước); tổng vốn đầu tư trên địa bàn (kết quả thực hiện) 31.293 tỉ đồng (tăng 14,41% so cùng kỳ năm 2022); tốc độ đô thị hóa đạt 74%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,21%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 92,4%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt hơn 96,3%...