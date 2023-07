TP.Đồng Xoài: Mưa giông kèm lốc xoáy khiến nhiều cây xanh, trụ điện gãy đổ

Ngày 29.7, cơ quan chức năng TP.Đồng Xoài (Bình Phước) tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều tối ngày 28.7 khiến nhiều cây xanh, trụ điện trong khu vực nội ô bị gãy đổ, hư hại.

Trụ điện bị gãy đổ trên đường Hùng Vương HOÀNG GIÁP

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28.7, trên địa bàn TP.Đồng Xoài xảy ra trận mưa giông kèm theo lốc xoáy đã khiến nhiều cây xanh, trụ điện bị gãy đổ, bật gốc.

Một cây xanh bị bật gốc, ngã xuống đường HOÀNG GIÁP

Ghi nhận của PV Thanh Niên trên nhiều tuyến đường như Hùng Vương (P.Tân Bình), Nguyễn Chí Thanh, Trường Chinh, Nguyễn Bình (P.Tân Phú), đường Bùi Viện (P.Tiến Thành) và trên Quốc lộ 14, ĐT.741... hàng chục cây xanh có kích thước lớn bị bật gốc, gãy đổ khiến một số tường rào nhà dân, cơ quan ngã đổ theo. Nhiều biển quảng cáo, công trình hạ tầng cấp điện, viễn thông cũng bị hư hại.

Cây xanh gãy ngọn, chắn ngang một khách sạn trên đường Hùng Vương HOÀNG GIÁP

Một cây xanh lớn bị ngã đổ khiến tường rào của một cơ quan bị đổ sập một đoạn HOÀNG GIÁP





Một cây xanh bật gốc tại P.Tân Phú đang được xử lý HOÀNG GIÁP

Biển quảng cáo bị hư hỏng tại ngã ba Hùng Vương HOÀNG GIÁP

Ngành điện lực xử lý các trụ điện hư hỏng, gãy đổ HOÀNG GIÁP

3 trụ điện bị gãy đổ, hư hỏng do cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Bình (P.Tân Phú) HOÀNG GIÁP

Ngay trong đêm 28.7 và sáng ngày 29.7, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Bình Phước, đơn vị cây xanh thuộc Công ty đô thị Bình Dương, ngành điện lực đã huy động nhân sự khẩn trương dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông và tránh xảy ra sự cố chập điện cũng như đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh khu vực.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước xử lý một số cây xanh bị gãy đổ trong đêm HG

Hiện tại, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đồng Xoài vẫn đang tích cực xử lý hậu quả, đồng thời thống kê các thiệt hại do cơn mưa giông kèm lốc xoáy gây ra.