TP.HCM: 1 tháng khám sức khỏe toàn dân, nơi khám 8.100 người, nơi chỉ 3 người

Ngày 25.6, Sở Y tế TP.HCM cho biết sau 1 tháng triển khai kế hoạch của UBND TP.HCM (từ ngày 25.5 đến 24.6) về tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân, toàn thành phố đã khám cho 108.895 người, trung bình 3.378 người mỗi ngày.

Nhiều xã, phường, đặc khu đã đồng loạt tổ chức các đợt khám tập trung, giúp số lượng người được khám mỗi ngày duy trì ở mức từ 4.700 - 7.700 người/ngày. Riêng ngày 24.6, toàn TP.HCM ghi nhận 7.725 người được khám sức khỏe, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai.

Địa phương dẫn đầu toàn TP.HCM là An Nhơn Tây với 8.100 người được khám sức khỏe. Tiếp theo là Bà Điểm (7.887 người), Tân Nhựt (3.439 người), Bắc Tân Uyên (3.213 người), Hiệp Phước (3.091 người), Tăng Nhơn Phú (2.876 người), Tân Mỹ (2.802 người), Xuân Thới Sơn (2.719 người), Tân Tạo (2.481 người) và Đất Đỏ (2.146 người).

Sở Y tế nhận định điểm chung của các địa phương có số lượng người được khám sức khỏe cao là sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các địa phương này chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám sức khỏe và huy động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia vận động người dân.

Thống kê của Sở Y tế TP.HCM về số người được khám sức khỏe trên toàn địa bàn ẢNH: Sở Y tế TP.HCM

Tuy nhiên, số liệu cập nhật cũng cho thấy sự chênh lệch khá lớn giữa các địa phương. Một số xã, phường hiện vẫn có số lượng người được khám sức khỏe rất thấp, chưa tương xứng với yêu cầu tiến độ của chương trình.

Nhóm địa phương đứng cuối bảng gồm: Phước Thành mới chỉ có 3 người được khám sức khỏe; Minh Thạnh có 4 người; An Long có 5 người; Trừ Văn Thố có 7 người; Phú Giáo có 13 người; Hòa Hiệp có 17 người; Bình Châu có 20 người; Sài Gòn có 24 người; Xuyên Mộc có 29 người; Bàu Bàng có 34 người; Châu Đức và Dầu Tiếng cùng 45 người; Xuân Sơn và Bình Giã cùng 46 người; Hòa Hội có 48 người...

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây là những địa phương cần khẩn trương rà soát nguyên nhân và xây dựng kế hoạch tăng tốc trong thời gian tới. Nếu không có các giải pháp quyết liệt hơn, nguy cơ không hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026 là rất lớn.