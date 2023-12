TP.HCM: 19 sản phẩm y tế chuyên sâu đề cử 'Thành tựu y khoa lần 4-2023'

Ngày 18.12, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau khi đánh giá, thảo luận và thống nhất, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM đã chính thức chọn ra 19 sản phẩm tiêu biểu nhất để người dân bình chọn xếp hạng.



Dưới đây là danh sách 19 sản phẩm tiêu biểu sẽ được VOH tổ chức giới thiệu rộng rãi để xác định 10 sản phẩm được người dân bình chọn với số phiếu cao nhất xứng đáng nhận Giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam lần 4 - năm 2023:

1. Âm ngữ trị liệu - Phục hồi giao tiếp nhằm đem lại ý nghĩa cuộc sống cho người sau đột quỵ (BV An Bình)

Âm ngữ trị liệu là ngành khoa học nghiên cứu và phục hồi chức năng nhằm cải thiện và nâng cao khả năng giao tiếp của người sau đột quỵ. Sau hơn 2 năm triển khai, bệnh viện đã thực hiện thành công cho gần 300 trường hợp và từ đó giúp cho người bệnh sau đột quỵ cải thiện được khả năng giao tiếp cũng như tiếp thêm năng lượng tích cực cho họ và gia đình trong cuộc sống.

2. Bảo tồn thành công tử cung bị thai bám sẹo mổ lấy thai bằng kỹ thuật nội soi ổ bụng (BV Từ Dũ)

Với kỹ thuật phẫu thuật nội soi có thắt động mạch hạ vị đầu tiên được thực hiện tại BV Từ Dũ đã giữ lại thành công tử cung cho hơn 10 phụ nữ bị thai bám sẹo mổ lấy thai từ 2 tháng đến 3 tháng rưỡi. Kỹ thuật này giúp người bệnh tránh phải mổ hở, giảm đau, giảm thời gian nằm viện, chi phí điều trị, giảm nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu, nhanh chóng trở lại với sinh hoạt hằng ngày và hơn hết là vẫn giữ lại được tử cung để có thể tiếp tục mang thai trong tương lai.

3. Bước đầu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo dụng cụ chỉnh hình cho trẻ em (BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp)

Từ năm 2020, BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp đã bắt đầu ứng dụng công nghệ in 3D vào quy trình sản xuất các dụng cụ chỉnh hình. Công nghệ này đang được các nước tiên tiến trên thế giới sử dụng, nhưng tại Việt Nam, BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp là bệnh viện đầu tiên triển khai ứng dụng. Với công nghệ in 3D, các bệnh nhi được tiếp nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng về chất liệu, độ chính xác cao, gọn nhẹ, thẩm mỹ và giá thành cạnh tranh.

Áo chỉnh nẹp vẹo cột sống và dụng cụ chỉnh hình chi trên, chi dưới in bằng công nghệ 3D tại BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp SYT

4. Can thiệp dị dạng mạch máu bằng phương pháp tiêm cồn (BV Nhân dân Gia Định)

Từ năm 2016, với sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài, BV Nhân dân Gia Định đã chính thức áp dụng kỹ thuật điều trị dị dạng mạch máu bằng phương pháp tiêm cồn, giúp điều trị thành công nhiều trường hợp. Tỷ lệ thành công đạt 90% đối với dị dạng chung, tỷ lệ biến chứng thấp (<2%). Ngoài ra, kỹ thuật điều trị dị dạng mạch máu bằng phương pháp tiêm cồn có giá thành thấp.

5. Can thiệp điện sinh lý tim - bước đột phá trong điều trị và phòng ngừa đột tử do rối loạn nhịp tim ở trẻ em (BV Nhi đồng 1)

Quy trình can thiệp điện sinh lý được triển khai tại BV Nhi đồng 1 từ năm 2019 được tiến hành tại bệnh viện với số ca tăng dần hằng năm. Hiện đã có hơn 300 trẻ có bệnh lý rối loạn nhịp được áp dụng can thiệp điện sinh lý với tỷ lệ thành công trên 90% và tái phát dưới 10%. Trẻ “được trả lại” cuộc sống hoàn toàn bình thường sau điều trị, không còn những giới hạn về sinh hoạt và vận động.

6. Can thiệp thay van động mạch phổi qua da trên người bệnh hở van động mạch phổi nặng sau phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot (BV Đại học Y Dược TP.HCM)

Phương pháp thay van động mạch phổi qua da được thực hiện đã giúp giảm bớt những nguy cơ liên quan đến phẫu thuật tim hở, giảm thời gian nằm hồi sức và thời gian nằm viện, cải thiện chất lượng điều trị. BV Đại học Y Dược TP.HCM là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam độc lập thực hiện kỹ thuật thay van động mạch phổi qua da trên người bệnh hở van động mạch phổi sau phẫu thuật sửa chữa Tứ chứng Fallot.

7. Chặng đường 30 năm để giảm tỷ lệ tử vong bệnh uốn ván tại các cơ sở y tế (BV Bệnh Nhiệt đới)

Uốn ván là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao. BV Bệnh Nhiệt đới qua hơn 30 năm điều trị bệnh uốn ván với hàng trăm nghiên cứu về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, đã cải thiện rõ rệt tỉ lệ bệnh uốn ván từ trên 30% xuống còn dưới 1% như hiện nay. Đặc biệt là uốn ván sơ sinh.

8. Chọn lọc phôi không mang gien bệnh bằng kỹ thuật xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT-M) mang nhiều hy vọng cho các cặp vợ chồng thụ tinh ống nghiệm (BV Mỹ Đức)

Với thành tựu y học hiện đại, BV đa khoa Mỹ Đức đã vận dụng kết hợp kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ cho bệnh đơn gien (PGT-M) để lựa chọn phôi không mang kiểu gien gây bệnh, từ đó ra nhiều hy vọng về việc có thể sinh ra những em bé khỏe mạnh. Tính đến tháng 6.2023, BV Mỹ Đức đã thực hiện PGT-M cho 169 ca, gồm 127 ca thalassemia, trong đó 31 ca sinh sống, 6 ca đang mang thai; và 42 ca bệnh hiếm, trong đó 10 ca sinh sống và 4 ca đang mang thai.

9. Giảm nguy cơ đặt nội khí quản và chi phí điều trị ở trẻ sinh rất non với phác đồ giờ vàng tại BV đa khoa Tâm Anh TP.HCM (BV Tâm Anh)

Ngay sau sinh, trẻ sinh non gặp nhiều thách thức hơn trẻ đủ tháng. Sau sanh trẻ không khóc, thở yếu, sức cơ yếu, tỷ lệ cần hồi sức cao hơn, các biến chứng sau hồi sức nhiều hơn. . Trong hai năm 2021-2022, khoa Hồi sức sơ sinh, BV đa khoa Tâm Anh TP.HCM áp dụng phác đồ “giờ vàng” cho trẻ sinh rất non.

Theo dõi trên 75 trẻ có tuổi thai trung bình từ 27,5-28 tuần đã điều trị thành công, cho thấy tỷ lệ trẻ phải đặt nội khí quản giảm từ 62,5% xuống còn 26%; tỷ lệ dùng surfactant thay thế sau sinh giảm từ 40% xuống còn 20,9%; tỷ lệ ấn tim, truyền epinephrine và tràn khí màng phổi rất thấp. Ngoài ra, chi phí điều trị trung bình giảm khoảng 30%-40%.

Trẻ sơ sinh được cứu sống nhờ áp dụng phác đồ “giờ vàng” của BV đa khoa Tâm Anh TP.HCM SYT

10. Hút chân không dưới siêu âm sang thương vú: giải pháp hiệu quả, an toàn và thẩm mỹ (BV Hùng Vương)

Tại BV Hùng Vương, việc sinh thiết vú dưới hướng dẫn của siêu âm với hỗ trợ hút chân không được dùng thay thế sinh thiết mở đối với sang thương dạng khối và thay thế mổ cắt u đối với tổn thương lành tính. Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 400 ca. Đây là một phương pháp chẩn đoán và điều trị ít biến chứng, người bệnh chọn lựa do tính thẩm mỹ cao và có thể lấy mẫu mô lớn nên cho kết quả giải phẫu bệnh chẩn đoán chính xác.

11. Phát triển Trung tâm ghép tạng trẻ em (BV Nhi đồng 2)

BV Nhi đồng 2 đã tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự đa chuyên khoa, có tay nghề cao và chuyên sâu, dần hoàn thiện về kỹ thuật và quy trình ghép tạng. Kết quả đạt được sau gần hai thập kỷ kể từ khi triển khai những bước đầu tiên trong lĩnh vực ghép tạng tại BV Nhi đồng 2 gồm 31 ca ghép gan và 24 ca ghép thận, trong đó có 2 ca ghép thận từ người hiến thận chết não. Trên cơ sở đó, bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển và khẳng định vị trí Trung tâm ghép tạng trẻ em hàng đầu tại miền Nam.

12. Phẫu thuật bảo tồn sinh sản trong ung thư cổ tử cung tại bệnh viện Ung Bướu (BV Ung Bướu TP.HCM)

Trong những năm gần đây, Bệnh viện đã triển khai kỹ thuật phẫu thuật các trường hợp nữ trẻ bị ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm và trị bảo tồn được chức năng sinh sản, với phương pháp cắt cổ tử cung tận gốc cho tỷ lệ sống còn trên 90%. Đến nay, bệnh viện đã có 14 phụ nữ trẻ được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm được phẫu thuật cắt cổ tử cung tận gốc tại khoa Ngoại 2; cắt cổ tử cung tận gốc cho tỷ lệ sống còn trên 90%... Đặc biệt, trong đó có một trường hợp đã sinh con thành công với một bé trai khỏe mạnh vào tháng 4.2021.

13. Phẫu thuật bắt cầu mạch vành ít xâm lấn (Viện Tim TP.HCM)

Đây là kỹ thuật thực hiện với đường mổ nhỏ ở ngực bên trái, có nhiều lợi ích hơn so với phẫu thuật bắc cầu mạch vành kinh điển. Các ưu điểm nổi bật bao gồm đường mổ nhỏ (chỉ khoảng 6 cm), ít đau sau mổ hơn; sẹo mổ nhỏ, tính thẩm mỹ cao do sẹo mổ được che bớt bởi cánh tay; giảm nguy cơ nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng xương ức là một trong những biến chứng nặng nề nhất; giảm lượng máu mất, giảm tỉ lệ phải truyền máu trong mổ; thời gian hồi phục sau mổ được rút ngắn...

Triển khai phẫu thuật bắt cầu mạch vành ít xâm lấn tại Viện Tim SYT

14. Phổ biến điều trị bàn chân khoèo bằng phương pháp Ponseti (BV Chấn thương chỉnh hình)

Điều trị bàn chân khèo bẩm sinh theo phương pháp Ponseti là một cuộc cách mạng về kỹ thuật bó bột chỉnh hình nắn sửa các biến dạng vùng bàn, cổ chân mà tâm điểm là thay đổi trục xương sên và kéo dãn các dây chằng quanh xương sên. Với phương pháp Ponseti, BV Chấn thương chỉnh hình đã triển khai nhân rộng đến nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố và các tỉnh phía Nam, để những trẻ sinh ra bị chân khoèo được điều trị sớm và mau chóng đi lại bình thường.

15. Phối hợp Sản - Nhi can thiệp ngoài tử cung lúc sanh cứu sống trẻ sơ sinh khi chưa rời khỏi bụng mẹ (BV Từ Dũ - BV Nhi đồng 1)

Điều trị trong tử cung (EXIT) tiến hành cùng với mổ lấy thai nhằm kiểm soát đường thở ở thai nhi có bướu khổng lồ vùng cổ, nguy cơ tử vong do tắc đường thở ngay sau sinh. “Công trình” phối hợp giữa BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 từ năm 2019. Thai kỳ được siêu âm tầm soát để chẩn đoán sớm, đánh giá mức xâm lấn bằng cộng hưởng từ để lập kế hoạch can thiệp. Có 6 trẻ được cứu sống nhờ thực hiện EXIT tại BV Từ Dũ, sau đó bệnh nhi được chuyển đến khoa Hồi sức sơ sinh của BV Nhi đồng 1 để được tiến hành phẫu thuật tiếp theo. EXIT an toàn cho thai nhờ bảo toàn tuần hoàn tử cung-nhau và an toàn cho mẹ do thời gian ngắn dưới 5 phút.

16. Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh - Hành trình tìm lại sự sống (BV Nhi đồng 1)

Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là một trong những nhóm bệnh hiếm đang đối mặt với rất nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có nguy cơ tử vong ngay trong giai đoạn sơ sinh, trước khi có chẩn đoán xác định. Từ tháng 12.2018 đến nay, với mục tiêu “Chung tay vì trẻ em bệnh hiếm”, BV Nhi đồng 1 đã tiếp nhận điều trị và cứu sống hơn 500 trẻ em mắc bệnh rối loạn chuyển hoá bẩm sinh, đưa các em trở về với cuộc sống bình thường.

17. Trung tâm sinh lý thần kinh lâm sàng: mô hình chăm sóc mới cho người Việt, từ đột quỵ đến trầm cảm - những căn bệnh của thời đại (BV Quân Y 175)

Trung tâm sinh lý thần kinh lâm sàng của BV Quân y 175 được hình thành trên cơ sở ứng dụng những tiến bộ trong lĩnh vực Sinh lý thần kinh lâm sàng trên thế giới giúp giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến chức nặng của hệ thần kinh ứng dụng trong nhiều bệnh lý như: Đột quỵ, Parkinson, sa sút trí tuệ, trầm cảm, các bệnh lý của hệ tiền đình, bệnh lý thần kinh cơ, rối loạn vận động. Đặc biệt, các kĩ thuật triển khai tại trung tâm có ý nghĩa trong nhiều trường hợp bệnh lý khó được giải quyết triệt để như nhận diện nguồn gốc trầm cảm do bệnh lý chuyển hóa có nguồn gốc di truyền để điều trị cá thể hóa, giảm đau không dùng thuốc tránh tác dụng phụ lệ thuộc thuốc, mang lại những giấc ngủ ngon sau nhiều năm mất ngủ kinh niên kém đáp ứng với thuốc.

18. Phẫu thuật điều trị bệnh lý xốp xơ tai (BV Tai Mũi Họng)

Phẫu thuật can thiệp tạo cửa sổ nhỏ trên đế xương bàn đạp và dùng trụ dẫn nhân tạo (còn gọi là prosthesis) để thay thế xương bàn đạp là một phẫu thuật vi phẫu được thực hiện dưới kính hiền vi phối hợp với nội soi và là kỹ thuật tiên tiến trên thế giới hiện nay, mang lại hiệu quả cao cho người bệnh. Phẫu thuật này đã được thực hiện tại BV Tai Mũi Họng từ năm 2016, tính đến nay đã phẫu thuật cho hơn 400 người bệnh. Hầu hết người bệnh đều cải thiện chức năng nghe sau phẫu thuật, trong đó có rất nhiều người đã phục hồi hoàn toàn thính lực.

19. Ứng dụng phương pháp phẫu thuật mở góc tiền phòng kết hợp rửa góc tiền phòng trong điều trị Glocom thứ phát do Corticoid (BV Mắt)

Để hạn chế những biến chứng không mong muốn, và tăng hiệu quả điều trị, BV Mắt đã áp dụng phương pháp phẫu thuật mở góc tiền phòng kèm rửa góc tiền phòng (nhằm rửa đi lắng đọng glycosaminoglycan) giúp tái lặp con đường thoát lưu thuỷ dịch nội tại của mắt và giải quyết nguyên nhân chính của tình trạng tăng nhãn áp. Đây là một phẫu thuật kết hợp mới, ít xâm lấn, có hiệu quả kinh tế cao và an toàn trong điều trị glôcôm do corticoid.