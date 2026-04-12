Thời sự

TP.HCM: 2,25 tỉ đồng chăm lo quân và dân đặc khu Côn Đảo

Thúy Liễu
12/04/2026 15:42 GMT+7

Trong chương trình công tác tại đặc khu Côn Đảo ngày 12.4, đoàn đại biểu TP.HCM đã triển khai nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội và hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại đây với tổng kinh phí 2,25 tỉ đồng.

Ngày 12.4, trong khuôn khổ chương trình công tác tại đặc khu Côn Đảo, đoàn đại biểu TP.HCM đã tổ chức chuỗi hoạt động dâng hương tưởng niệm, chăm lo an sinh xã hội và thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.

Đoàn đại biểu TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương và đền thờ Côn Đảo. Cùng tham gia có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, HĐND TP.HCM, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo cùng gần 200 đại biểu trong đoàn công tác.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Hoạt động tri ân tại những địa chỉ đỏ của Côn Đảo không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, về nguồn mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống, bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự cho đội ngũ cán bộ, đại biểu thành phố. 

Đặc biệt, tại nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của nhiều chiến sĩ cách mạng và anh hùng liệt sĩ, đoàn đã dâng hương tại các phần mộ, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn cho Tổ quốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quà cho các em học sinh đặc khu Côn Đảo

ẢNH: VŨ HOÀNG

Cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa Côn Đảo, đoàn đại biểu TP.HCM trao tặng 100 phần quà cho các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ dân, ngư dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá các phần quà là 250 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, vừa hỗ trợ vật chất, vừa tiếp thêm động lực tinh thần cho người dân và các lực lượng đang ngày đêm bám trụ nơi đảo xa.

Trao quà cho ngư dân đặc khu Côn Đảo

ẢNH: VŨ HOÀNG

Một điểm nhấn khác trong chương trình là chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Tại đây, đoàn đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự trên các vùng biển được phân công.

Nhân dịp này, đoàn công tác TP.HCM đã trao tặng công trình "Khu chăn nuôi khép kín 2 tầng" trị giá 2 tỉ đồng cho Hải đội 33. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, lâu dài, nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng công trình "Khu chăn nuôi khép kín 2 tầng" cho Hải đội 33

ẢNH: VŨ HOÀNG

Tiếp đó, đoàn trực tiếp xuống cảng thăm hỏi, động viên và trao quà cho ngư dân tại 2 tàu cá. Kết hợp với hoạt động thăm hỏi, đoàn cũng tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển đảo quốc gia.

TP.HCM ký kết với Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới tăng cường tuyên truyền, đồng hành với ngư dân và chăm lo lực lượng nơi tuyến đầu biển đảo.

