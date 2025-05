TP.HCM: 3 cựu công an nhờ 'chạy án', bị lừa đảo hơn 2,1 tỉ đồng

Viện KSND tối cao hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thủy (48 tuổi, cựu Phó trưởng Công an P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) về tội nhận hối lộ, đưa hối lộ; Nguyễn Thành Luân (36 tuổi), Nguyễn Võ Danh (32 tuổi, cùng là cựu cán bộ Công an P.Phạm Ngũ Lão) tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị can Phan Đức Minh (44 tuổi, buôn bán) bị truy tố về tội đưa hối lộ, Phạm Thị Thúy (35 tuổi, kinh doanh spa) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, chiều tối 8.11.2022, tại Công an P.Phạm Ngũ Lão, cựu Phó trưởng Công an phường chỉ đạo 2 cấp dưới là Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Võ Danh không lập hồ sơ vụ việc, không xử lý đối tượng Phan Đức Minh về hành vi có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau đó, Danh nhận hối lộ 50 triệu đồng của Minh. Số tiền này, Thủy được hưởng 5 triệu đồng, Luân được hưởng 10 triệu đồng.

Sự việc bị phát hiện, Luân và Danh bị Công an Q.1 ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Do lo sợ bị kỷ luật ngành, xử lý hình sự nên cả hai đến phòng làm việc của Nguyễn Thủy tìm các mối quan hệ giúp đỡ.

Ngày 14.2.2023, Nguyễn Thủy gặp Phạm Thị Thúy, nhờ Thúy tìm các mối quan hệ lo “chạy án” giúp cho Luân, Danh, Thủy không bị xử lý kỷ luật, không bị xử lý hình sự.

Với mục đích chiếm đoạt tiền của Luân, Danh, Thủy, nên Thúy đưa ra thông tin gian dối, sai sự thật về bản thân quen biết nhiều người có khả năng tác động, giúp được 3 cựu công an.

Do vậy, từ ngày 14.2.2023 đến tháng 6.2024, Thúy đã nhận và chiếm đoạt của 3 cựu công an 2,166 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, hành vi của 3 cựu công an Nguyễn Thủy, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Võ Danh đưa cho Thúy 2,166 tỉ đồng với mục đích “chạy án” cho mình, đã phạm tội “đưa hối lộ”.

Tuy nhiên, trước khi bị phát giác, Luân và Danh có đơn xin tự thú, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tích cực phối hợp làm rõ nên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao miễn trách nhiệm hình sự đối với Luân và Danh.