TP.HCM: 3 phút nghẹt thở trên taxi, bác sĩ BV Phương Nam đỡ đẻ 'thần tốc'

Chị P. cho biết, vì từng sinh hai lần nên chị nghĩ mình có thể kịp đến bệnh viện theo kế hoạch. Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi cơn đau đầu tiên xuất hiện, các cơn co thắt dồn dập khiến chị nhận ra tình hình không ổn.

‘Tôi hoảng loạn khi cảm giác đầu em bé đã tụt rất thấp. Chỉ biết nói với tài xế: ‘Anh ơi, chạy đến Bệnh viện Phương Nam giúp em, gần đây rồi!’ - chị kể.

Giữa khoang xe chật hẹp, bác sĩ chảy mồ hôi, khom người đỡ đẻ

Nhận được tin báo từ bảo vệ, ê-kíp gồm một bác sĩ sản, một bác sĩ cấp cứu và một nữ hộ sinh nhanh chóng mang theo bộ dụng cụ đỡ sinh cấp cứu gồm găng vô khuẩn, kẹp rốn, kéo, khăn vô trùng và oxytocin chạy thẳng ra cổng.

‘Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một điều phải bảo vệ được hai mẹ con thật an toàn’, bác sĩ sản khoa trực tiếp đỡ sinh kể lại.

Không gian trong xe chật hẹp, bác sĩ phải khom người, xoay trở từng động tác trong khoảng trống hẹp giữa hai hàng ghế. Mọi thao tác phải thật nhanh, chính xác, vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho mẹ và bé.

‘Chúng tôi phối hợp cùng đồng nghiệp cấp cứu để hỗ trợ mẹ rặn đúng nhịp, kiểm soát chảy máu và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất’, bác sĩ nói.

Thiên thần nhỏ cất tiếng khóc đầu đời trên taxi. Ảnh.P/N

Tiếng khóc đầu đời vang lên giữa xe sau 3 phút nghẹt thở

Chỉ sau 3 phút nghẹt thở, tiếng khóc đầu đời vang lên giữa không gian chật chội của chiếc taxi. Bé được đón ra an toàn, da hồng, khóc to - tín hiệu sống tốt.

‘Khi tôi đỡ được bé ra ngoài, tiếng khóc vang lên ngay lập tức. Âm thanh trong trẻo và kỳ diệu nhất mà tôi từng nghe. Giây phút ấy, tôi bỗng thấy nghẹn ngào đến khó tả’, bác sĩ xúc động nhớ lại.

Ngay sau đó, ê-kíp nhanh chóng kiểm soát chảy máu, xử trí vết rách tầng sinh môn, sơ cứu và kiểm tra hô hấp, tuần hoàn cho bé, rồi chuyển mẹ con vào Phòng Cấp cứu Sản - Phòng Sinh để tiếp tục theo dõi. Sau 24 giờ, sức khỏe cả hai đều ổn định, mẹ hồi phục tốt, bé hồng hào, bú khỏe.

‘Trong nghề y, có những khoảnh khắc tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng lại khắc sâu mãi trong tim. Mồ hôi thấm đẫm trán, tim vẫn còn đập thình thịch vì hồi hộp, nhưng khi nhìn thấy bé hồng hào, cất tiếng khóc đầu đời, tôi biết mình và cả ê-kíp đã thật sự làm được một điều rất tuyệt vời’, bác sĩ chia sẻ.

Gia đình chị Phương và bác sĩ Bệnh viện Phương Nam sau cuộc vượt cạn thành công. Ảnh. P.N





Nguy hiểm của những ca sinh ngoại viện

Theo đại diện ê-kíp, những ca sinh ngoại viện như vậy luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như trẻ có thể ngạt thở, sang chấn, nhiễm trùng sơ sinh; mẹ dễ băng huyết, mất máu cấp nếu không được xử trí kịp thời.

Mỗi ca sinh là một câu chuyện của sự sống. Và tại Bệnh viện Phương Nam, các bác sĩ luôn sẵn sàng cho mọi tình huống - từ phòng sinh chuẩn 5 sao đến khoang xe taxi chật hẹp - chỉ với một mục tiêu duy nhất: mẹ tròn, con vuông, và nụ cười hạnh phúc sau cơn vượt cạn.

Bằng chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm xử trí đa dạng và quy trình phối hợp chặt chẽ giữa Sản - Cấp cứu - Nhi, đội ngũ bác sĩ Phương Nam đã nhiều lần thành công trong những ca sinh đầy thử thách. Ca sinh ‘thần tốc’ ngay trên taxi là minh chứng rõ nét cho khả năng phản ứng nhanh, chuyên môn vững vàng và tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ khi hành động kịp thời trong từng phút giây quyết định để mang lại kết quả an toàn, trọn vẹn cho hai mẹ con.

Là một trong những cơ sở y tế tư nhân uy tín tại TP.HCM, Bệnh viện Phương Nam được biết đến với thế mạnh trong lĩnh vực Sản - Phụ - Nhi - IVF - Đa Khoa - Nam khoa - Thẩm Mỹ và dịch vụ chăm sóc toàn diện cho mẹ bầu. Tinh thần ‘hành động vì sự sống’ đã trở thành kim chỉ nam, giúp đội ngũ bác sĩ luôn giữ trọn sứ mệnh bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của mỗi gia đình.

