TP.HCM âm u: Mưa rào nhẹ, sương mù khắp nơi buổi sáng ngày 20.11

Sáng 20.11, tiết trời ở TP.HCM khá mát mẻ, trời có mưa rào nhẹ, sương mù bao phủ. Trước đó, trong tối 19.11, một số khu vực trên địa bàn TP cũng xuất hiện mưa rào nhẹ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua Nam bộ đã có một ngày nhiều mây, nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi nhưng chủ yếu mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, có nơi mưa vừa và giông. Hôm qua, nhiệt độ thấp nhất ở Nam bộ là tại Tà Lài (Đồng Nai) 22,5oC.

Còn tại TP.HCM hôm qua trời nhiều mây, nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, mưa nhỏ nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa và giông. Tại trạm Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 28oC, thấp nhất 25oC. Tại trạm Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 28oC, nhiệt độ thấp nhất 24,6oC.

Sáng nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam, các tỉnh Nam bộ trời nhiều mây, hầu như không có nắng. Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa như Bà Rịa – Vũng Tàu 3mm, Hương Mỹ 6,6mm (Bến Tre), Cẩm Mỹ 2,4mm (Đồng Nai), Gò Công Đông 2,4mm (Tiền Giang)…

TP.HCM trời cũng nhiều mây, hầu như không nắng, có mưa rào nhiều nơi từ sáng sớm. Lượng mưa tính từ 7 giờ tại: Bình Chánh 1,6mm, Cần Giờ 3,8mm, Lê Minh Xuân 3mm, Tam Thôn Hiệp 0,8mm,… Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 25oC, độ ẩm 94%, gió nhẹ.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ giải thích: "Nguyên nhân mưa hôm qua, hôm nay và 1 - 2 ngày tới ở TP.HCM là do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ Bắc với một vùng áp thấp đang di chuyển về phía Tây Tây Bắc. Nhiễu động gió Đông trên cao còn tồn tại tác động chính đến thời tiết các tỉnh Nam bộ".





Dự báo tiếp tục có mưa những ngày tới

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm nay áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Rãnh áp thấp xích đạo có vị trí ở khoảng 6 - 10 độ Vĩ Bắc. Vùng áp thấp trên khu vực Nam biển Đông di chuyển theo hướng Tây về phía đất liền Nam bộ và có khả năng mạnh lên, tác động tới thời tiết khu vực. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay tiếp tục có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, cục bộ khả năng có nơi mưa rất to; vùng mưa nhiều tập trung khu vực ven biển phía Đông. Trong ngày trời nhiều mây, ít nắng, buổi trưa có lúc giảm mây hửng nắng nhẹ. Trong cơn giông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lục địa ở phía Bắc có cường độ suy yếu. Rãnh áp thấp có vị trí khoảng 7 - 11 độ Vĩ Bắc tiếp tục duy trì. Vùng áp thấp ở khu vực Nam biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng Tây về phía đất liền Nam bộ trong khoảng ngày 21 - 22.1. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua các tỉnh Trung bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới, trời nhiều mây, có lúc giảm mây nắng yếu, có mưa xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.