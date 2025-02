TP.HCM bàn giao 8 cơ sở cai nghiện ma túy cho công an 5 tỉnh

Ngày 28.2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc TP.HCM về công an các tỉnh quản lý.

Hiện TP.HCM quản lý 12 cơ sở cai nghiện ma túy với hơn 17.200 người nghiện và gần 1.836 cán bộ, viên chức, người lao động làm việc. Các cơ sở cai nghiện ma túy do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM và Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM quản lý.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết địa phương thống nhất với đề nghị của Bộ Công an chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; chuyển các cơ sở cai nghiện ma túy sang ngành công an quản lý theo địa giới hành chính.

Bà Thúy cũng ghi nhận những đóng góp to lớn ngành lao động - thương binh và xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM trong nhiều năm qua trong việc vận hành, đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc, giáo dục học viên luôn đạt kết quả tốt.

Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận các cơ sở cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM ẢNH: HÀ TRANG

Về việc bàn giao cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM chuyển giao Công an TP.HCM quản lý 3 cơ sở cai nghiện ma túy: Bố Lá, Bình Triệu và Thanh thiếu niên 2.

Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận, quản lý 4 cơ sở cai nghiện ma túy: Đức Hạnh, Phú Đức, Phú Văn và Phú Nghĩa. Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, quản lý cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình.

Bên cạnh đó, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM cũng chuyển giao cho Công an TP.HCM quản lý cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân. Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận, quản lý cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng quản lý cơ sở cai nghiện ma túy số 2, còn Công an tỉnh Bình Dương quản lý cơ sở cai nghiện ma túy số 3.

UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết chế độ, chính sách có liên quan đối với viên chức công tác tại các cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc thành phố.