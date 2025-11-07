TP.HCM: ‘Bàn tay vàng’ của bác sĩ sản giữ lại sự sống cho hai mẹ con

"Cú sốc" tuần thứ 17 của thai phụ lần đầu làm mẹ

Ở tuần thai thứ 17, trong một buổi khám thai định kỳ, chị N. háo hức chờ thấy hình ảnh con trên màn hình siêu âm. Nhưng chỉ một cái nhíu mày của bác sĩ siêu âm đã khiến mọi niềm vui tắt lịm.

"Em bị nhau tiền đạo trung tâm, cần theo dõi thật sát nhé".

Ban đầu, chị chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng. Chỉ đến khi nghe bác sĩ giải thích rằng nhau thai của chị bám ở mặt sau tử cung, nằm thấp và che gần như toàn bộ cổ tử cung, chị mới biết mình đang đối diện với nguy cơ ra máu ồ ạt bất cứ lúc nào, có thể đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

Kết quả xét nghiệm sau đó còn cho thấy chị mang gen Alpha-Thalassemia dị hợp, một dạng thiếu máu di truyền. Điều đó khiến cơ thể chị yếu hơn, nếu phải phẫu thuật, nguy cơ mất máu sẽ càng lớn.

Cơ duyên gặp vị bác sĩ có 'bàn tay vàng' trong làng sản khoa

Đêm hôm ấy, chị N. gần như không ngủ. Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt người mẹ trẻ khi chị miệt mài lướt qua hàng trăm bài viết, video, câu chuyện của những người từng đối mặt với căn bệnh giống mình.

Giữa vô vàn thông tin và chia sẻ, cái tên BS.CKII Nguyễn Hoàng Tuấn (Bệnh viện Phương Nam, thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) – chuyên gia Sản phụ khoa với hơn 35 năm kinh nghiệm tại các bệnh viện tuyến đầu hiện lên như một chiếc phao cứu sinh. Nhiều người còn gọi vui ông là "bàn tay vàng" trong làng sản khoa, chuyên trị các ca nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, thai kỳ nguy cơ cao.

Sáng hôm sau, chị N. đến Bệnh viện Phương Nam. Cuộc gặp đầu tiên với bác sĩ Tuấn đã giúp chị nhẹ nhõm hơn.

"Khi tìm hiểu về bác sĩ Tuấn, tôi biết chỉ có bác mới có thể giúp tôi trong lúc này", câu nói giản dị ấy là khởi đầu cho hành trình đặc biệt của sản phụ N., 27 tuổi, người đã trải qua ca sinh được các bác sĩ Bệnh viện Phương Nam gọi là "một phép màu y học thực sự".

Toàn lực cho cuộc "vượt cạn đặc biệt"

Suốt nhiều tháng, chị N. đều đặn tái khám, tuân thủ mọi chỉ định. Ê-kíp Bệnh viện Phương Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho ca sinh: từ dự trù máu, đánh giá tiền mê, tư vấn sơ sinh, đến phối hợp đa khoa và thiết lập quy trình khẩn cấp.

"Với nhau tiền đạo trung tâm, mỗi phút đều có thể là tình huống nguy hiểm. Điều quan trọng là phải chủ động, bình tĩnh và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận", BS.CKII Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Phương Nam chia sẻ.

Bs Nguyễn Hoàng Tuấn thực hiện phẫu thuật bắt bé

42 phút sinh tử trong phòng mổ

Khi thai được 36 tuần 5 ngày, chị N. bắt đầu chuyển dạ. Kết quả siêu âm cho thấy nhau vẫn che kín cổ tử cung, dự kiến mất máu lên tới 700ml – mức cảnh báo đỏ.

Ngay lập tức, ê-kíp Sản – Gây mê hồi sức – Nhi sơ sinh được kích hoạt. Trực tiếp phẫu thuật là bác sĩ Tuấn, người đã đồng hành cùng chị từ những ngày đầu.

Không khí trong phòng mổ căng như dây đàn. Mọi thao tác được thực hiện trong tuyệt đối chính xác – mở bụng, bắt thai, cầm máu từng điểm. Mỗi giây trôi qua là một cuộc đua với sinh tử.

Và sau 42 phút nghẹt thở, tiếng khóc đầu đời vang lên. Bé gái nặng 3,06 kg, da hồng hào, khóc to – tín hiệu của sự sống trọn vẹn. Lượng máu mất chỉ khoảng 400ml, mẹ ổn định, không cần truyền máu. Một cái kết trọn vẹn cho hành trình "mẹ tròn con vuông" tưởng chừng mong manh.

Thành công của ca mổ là kết quả của chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên môn vững vàng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa. Mỗi thành viên trong ê-kíp đều chung một mục tiêu bảo vệ sự sống và an toàn tuyệt đối cho mẹ và bé

Chủ động bảo vệ hành trình làm mẹ

Tại Bệnh viện Phương Nam, mỗi ca sinh là một câu chuyện của niềm tin giữa chuyên môn và khách hàng. Đội ngũ bác sĩ luôn làm việc với tinh thần sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống: từ ca sinh bình thường đến những cuộc phẫu thuật thử thách nhất.

Thai kỳ luôn tiềm ẩn những rủi ro không ngờ tới. Đừng để bất kỳ biến chứng nào ảnh hưởng đến hành trình làm mẹ của bạn.

Hãy đặt lịch khám thai tại Bệnh viện Phương Nam để được theo dõi toàn diện, phát hiện sớm nguy cơ và bảo vệ bé yêu từ những ngày đầu tiên.

