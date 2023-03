TP.HCM: Bắt được nghi phạm vờ hỏi mua rồi lấy điện thoại bỏ chạy

Liên quan vụ nam thanh niên vờ hỏi mua rồi cầm điện thoại bỏ chạy, ngày 25.3, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đơn vị này đã bắt được nghi phạm.



Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, gần 20 giờ ngày 19.3, anh N.T.Đ (37 tuổi, quê Hà Nội) đứng bán hàng tại tiệm điện thoại của mình trên đường Liên ấp 1-2-3, xã Vĩnh Lộc B.

Lộ diện kẻ gian dàn cảnh vờ hỏi mua điện thoại, chộp lấy rồi bỏ chạy

Lúc này, một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy đến dừng trước cửa tiệm. Người này vào tiệm hỏi mua một điện thoại di động trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Lợi dụng lúc anh Đ. sơ hở nam thanh niên này đã cầm chiếc điện thoại leo lên xe tẩu thoát về hướng đường Liên ấp 1-2. Nạn nhân chạy xe máy chở theo một người đuổi theo hơn 1 km thì mất dấu.

Camera ghi lại nghi phạm (nón trắng) lấy điện thoại của anh Đ. rồi bỏ chạy CẮT TỪ CLIP

Sau khi vụ việc xảy ra anh Đ. không trình báo cơ quan công an. Qua nắm thông tin, Công an xã Vĩnh Lộc B đã mời anh Đ. lên làm việc, phối hợp với cơ quan công an để điều tra.

Qua truy xét, công an xác định Trần Văn Phú (23 tuổi, thường trú Đắk Lắk) là nghi phạm nên đưa về làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu Phú thừa nhận hành vi của mình.