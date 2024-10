TP.HCM: Bắt gia đình bán ma túy, giao hàng thông qua tài xế công nghệ

Ngày 2.10, Công an Q.1 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Như Ý, Nguyễn Thị Mai (mẹ của Ý) và Nguyễn Văn Tài (sống chung với mẹ của Ý như vợ chồng) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ một số tang vật trong vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, chiều 6.8, trên đường Phạm Ngũ Lão (P.Phạm Ngũ Lão), Công an Q.1 phát hiện một tài xế xe công nghệ đang treo trên xe túi nylon màu xanh, có chữ "Lộc quận 1 490k", bên trong có 2 hộp giấy chứa nhiều ma túy. Tài xế cho hay, thông qua ứng dụng, một cô gái đã đặt đơn giao hàng từ địa chỉ trên đường Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh).

Công an Q.1 phối hợp Công an xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) kiểm tra, phát hiện người đặt đơn giao hàng là Phạm Thị Như Ý. Công an thu giữ từ Ý 1 túi nylon, bên trong chứa 4 viên nén là ma túy.

Khám xét nơi ở của Ý, công an phát hiện thêm Mai và Tài, thu giữ hơn 6,4 gam Ketamine và hơn 3,9 gam Methamphetamine, cùng nhiều viên nén màu xanh.

Tại cơ quan công an, gia đình này khai làm việc cho 2 người khác có tên là Phạm Thị Nhi Muội và Từ Ngọc Phúc.

Ngày 21.7, Phúc dẫn Mai đến thuê căn nhà ở xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) để Mai và Tài ở và cất giấu ma túy. Sau đó, Phúc mang đến 1 thùng giấy chứa khoảng 150 ống thuốc lá điện tử và hướng dẫn Mai, Tài cách ngụy trang ma túy vào trong các ống này.

Tiếp đó, Phúc mang đến nhiều gói nylon chứa ma túy dạng viên nén, bột, tinh thể,... giao cho Mai bán cho khách.

Khách liên hệ mua ma túy và trả tiền cho Phúc, Muội nên Tài, Mai và Ý không biết thông tin của khách. Khi có người mua ma túy, Phúc và Muội sẽ báo cho Mai và Tài giấu ma túy vào các ống thuốc lá điện tử, cho vào túi nylon, ngụy trang đơn hàng giao cho tài xế công nghệ.

Công an xác định, Ý được lôi kéo vào đường dây này từ ngày 25.7. Với mỗi đơn hàng, Phúc và Muội trả tiền công cho Mai và Tài là 200.000 đồng, còn Ý được trả 250.000 đồng/ngày. Tiền công được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Mai và Ý.

Đến ngày 6.8, Ý trực tiếp đưa gói hàng có ma túy cho tài xế công nghệ và bị bắt khi đang đi gửi hàng cho tài xế xe ôm công nghệ khác.

Hiện công an truy xét những người liên quan và mở rộng điều tra vụ án.