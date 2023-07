TP.HCM: Bắt giữ hai nghi can chiếm đoạt 14 điện thoại iPhone tại các cửa hàng

Ngày 31.7, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ hai nghi can Trần Thế Hiển (29 tuổi, quê Sóc Trăng) và Ngụy Lập Thanh (43 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Hiển (trái) và Thanh bị Công an TP.Thủ Đức bắt giữ CTV

Theo Công an TP.Thủ Đức, chiều 21.7, đơn vị này nhận tin báo tại cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Thị Định, P.An Phú (TP.Thủ Đức) xảy ra vụ chiếm đoạt tài sản gồm 3 điện thoại iPhone Pro Max. Qua truy xét, chiều 26.7, Công an TP.Thủ Đức bắt giữ Trần Thế Hiển và Ngụy Lập Thanh.

Tại cơ quan công an, hai nghi can thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hiển và Thanh gọi điện đến các cửa hàng để đặt mua điện thoại iPhone. Các cửa hàng mà hai nghi can này nhắm tới thường vắng người, không có bảo vệ, nhân viên là phụ nữ…

Trước khi lấy hàng, hai nghi can này đến trước, tính toán đường đi, lối thoát. Khi đến cửa hàng lấy điện thoại, một nghi can vào bên trong xem hàng, người còn lại nổ máy xe chờ bên ngoài. Trong lúc xem điện thoại, nhân cơ hội người bán không để ý, nghi can cầm điện thoại chạy ra ngoài tẩu thoát.

Theo Công an TP.Thủ Đức, với chiêu thức này, Hiển và Thanh đã gây ra 4 vụ việc, chiếm đoạt 14 điện thoại iPhone tại các cửa hàng trên địa bàn Q.3, Q.7, Q.10 và Q.Tân Bình.