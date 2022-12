TP.HCM: Bắt hai kẻ cướp giật tài sản

Ngày 25.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Quốc Huy (22 tuổi) và Nguyễn Nhật Trường An (20 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là hai nghi phạm gây ra hai vụ cướp giật tài sản: vụ cướp giật điện thoại của cô gái nước ngoài và cướp giật túi xách làm một phụ nữ ngã ra đường, bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Theo đó, rạng sáng 3.12, An chạy xe máy trên địa bàn P.25 (Q.Bình Thạnh) tìm "con mồi". Lúc này, phát hiện chị S.L.A (25 tuổi, quốc tịch Nga) đang cầm điện thoại, ngồi sau tài xế xe ôm, An áp sát giật lấy điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát, đem bán 9 triệu đồng.





23 giờ cùng ngày (3.12), Huy đi xe máy trên đường Phan Xích Long (P.3, Q.Bình Thạnh), giật chiếc túi xách của bà L.T.N (64 tuổi, Q.Phú Nhuận) nhưng bất thành. Bà N. bị kéo mạnh, ngã ra đường, chấn thương nặng vùng đầu.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q. Bình Thạnh (TP.HCM) lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera để điều tra vụ việc. Ngày 23.12, công an bắt giữ Huy và An. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp giật tài sản.