TP.HCM: Thực hiện 4 vụ cướp giật trong 1 tháng để lấy tiền mua ma túy

Ngày 24.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đang lấy lời khai của Mai Nhật Thông (32 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi cướp giật tài sản và Nguyễn Văn Vượng (36 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, lực lượng chức năng xác định Thông là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q.4 và Q.7 (TP.HCM). Nghi phạm bị Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Q.7 bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thông khai do nghiện ma túy nặng, nên từ đầu tháng 12 đến nay, nghi can này gây ra 4 vụ cướp giật túi xách, điện thoại trên địa bàn Q.4 và Q.7.





Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Nguyễn Văn Vượng (36 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, lực lượng chức năng làm việc với Lê Phú Đạt (33 tuổi, quê Ninh Thuận) để làm rõ hành vi mở khóa các điện thoại do Thông cướp giật được.