TP.HCM: Bắt khẩn cấp 2 nhân viên xe buýt vụ ẩu đả với tài xế shipper

Ngày 13.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.3 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Võ Thanh Bằng (61 tuổi, quê Bạc Liêu, tài xế xe buýt), Phạm Duy Niên (20 tuổi, ở H.Bình Chánh, phụ xe buýt) và Lê Minh Hiền (37 tuổi, quê Trà Vinh, tài xế shipper) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nam tài xế shipper tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo cơ quan điều tra, ngày 11.12, trên các trang mạng xã hội và báo chí xuất hiện đoạn clip ghi nhận sự việc đánh nhau giữa 2 nhân viên xe buýt (1 người là tài xế, người còn lại là tiếp viên xe buýt số 14, tuyến Bến xe Miền Đông – Bến xe Miền Tây) và 1 nhân viên giao hàng (shipper).

Vào cuộc xác minh, công an xác định vụ việc xảy ra trước số 60 Võ Văn Tần (P.Võ Thị Sáu, Q.3). Clip đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận vì vụ ẩu đả xảy ra giữa trung tâm thành phố, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Công an nhanh chóng truy xét 2 nhân viên xe buýt và nam shipper, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiền khai khoảng 13 giờ 30 ngày 10.12, Hiền chạy xe máy trên đường Võ Văn Tần, lúc qua giao lộ Lê Quý Đôn thì bị xe buýt số 14 ép. Do bực tức, Hiền đuổi theo xe buýt được khoảng 10 mét thì vượt lên trước, chặn đầu xe buýt.

Công an bắt khẩn cấp phụ xe buýt về hành vi gây rối trật tự công cộng ẢNH: CACC

Lúc này, Hiền xuống xe chửi và đập vào cửa xe buýt. Thấy vậy, tài xế xe buýt cầm gậy sắt xuống xe ẩu đả với Hiền. Tiếp đó, phụ xe là Niên cũng lao vào cuộc ẩu đả. Cả 3 đuổi đánh nhau gây náo loạn đoạn đường. Được người dân can ngăn, những người này rời đi.

Công an ghi nhận trên đầu, người của Hiền có một số vết thương do vụ ẩu đả gây ra. Cả 3 không có đơn yêu cầu xử lý hình sự, từ chối giám định thương tích. Khám nghiệm xe buýt, công an thu giữ 1 thanh sắt tròn, dài khoảng 65 cm, là vật mà Bằng dùng để đánh nhau với Hiền.

Cơ quan chức năng nhận định hành vi của cả 3 xảy ra tại khu vực công cộng, ngay trước các công ty du lịch, xung quanh là các văn phòng làm việc nhiều nhân viên, gần Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi thường xuyên có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Vì vậy, việc ẩu đả làm ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tài xế xe buýt tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.3 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 tài xế xe buýt và nam tài xế shipper về hành vi gây rối trật tự công cộng.