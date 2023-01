TP.HCM: Bắt nghi phạm đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 100 lượng vàng

Ngày 31.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp Công an Q.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, bắt giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp), nghi phạm đột nhập một tiệm vàng trên địa bàn P.Thạnh Lộc (Q.12), trộm hơn 100 lượng vàng.



Trước đó, sáng 29.1, chị M.T.P.D, chủ tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12), phát hiện tiệm vàng có dấu hiệu bị trộm đột nhập vì nhiều đồ đạc xáo trộn. Qua kiểm tra, chị D. tá hỏa phát hiện nhiều trang sức bằng vàng bị mất. Ước tính số vàng bị mất gồm khoảng 88 lượng vàng loại 18K và hơn 20 lượng vàng loại 24K.

Nghi phạm Phạm Văn Nu khi bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Xem nhanh 20h ngày 31.1: Máy bay Su-22 rơi ở Yên Bái | Lời khai nghi phạm trộm 100 lượng vàng

Nhận tin báo, Công an Q.12 phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.



Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nghi phạm là nam giới, dáng người cao, gầy, đột nhập từ ban công lầu 1. Khi đột nhập, nghi phạm đeo ba lô, đi dép đỏ, đeo khẩu trang, đội nón kết màu đen, mặc áo khoác dài tay màu đen, quần xám.

Công an xác định Phạm Văn Nu là nghi phạm trộm tiệm vàng tại Q.12 nên tiến hành bắt giữ. Hiện công an đang lấy lời khai để làm rõ vụ đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 100 lượng vàng.