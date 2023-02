TP.HCM: Bắt nghi phạm vụ trộm cắp 47 lượng vàng và 51 triệu đồng

Ngày 17.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an TP.Thủ Đức truy xét bắt nghi phạm Nguyễn Thị Phân (51 tuổi, ngụ TX Tân Châu, tỉnh An Giang) liên quan đến vụ trộm cắp 47 lượng vàng và 51 triệu đồng xảy ra tại chung cư Lexingtan (P.An Phú, TP.Thủ Đức).

Trước đó, khoảng tháng 7.2021, bà C. (68 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) giao chìa khóa nhà chung cư Lexington số 65-67 Mai Chí Thọ (P.An Phú) cho Nguyễn Thị Phân (giúp việc nhà).

Nghi phạm Nguyễn Thị Phân cùng số vàng trộm được Thanh Tuyền

Đến ngày 25.1, bà C. và gia đình về quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, giao nhà lại cho Phân quản lý nhưng người này bất ngờ bỏ về quê, điện báo cho bà C. biết rằng không lên làm giúp việc nữa.

Sáng ngày 3.2, bà C. về lại nhà (TP.Thủ Đức), kiểm tra đồ đạc thì phát hiện mất 47 lượng vàng cất trong túi nilon màu trắng cùng các lá thư cũ để trong tủ gỗ không có khóa nên trình báo công an.

Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Đức phối hợp với PC02 nhanh chóng điều tra, truy xét, mời làm Nguyễn Thị Phân lên làm việc.

Tại trụ sở công an, trước các bằng chứng không thể chối cãi, Phân đã thừa nhận hành vi trộm cắp 47 lượng vàng nói trên và khai, do vay mượn tiền ở quê nên túng thiếu. Khi thấy chủ nhà để tài sản hớ hênh nên trộm 43 lượng vàng và hơn 51 triệu đồng để tiêu xài và trả nợ. Công an thu hồi hơn 43 lượng vàng và hơn 51 triệu đồng.

Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trộm 43 lượng vàng và 51 triệu đồng nói trên.