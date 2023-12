TP.HCM: Bắt người đàn ông đốt nhà rồi dọa chém người dân ở Q.10

Đến 15 giờ 20 ngày 8.12, Công an P.9 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.10 (TP.HCM) và nhiều đơn vị liên quan bắt giữ người đàn ông có biểu hiện bất thường, gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Công an có mặt tại hiện trường vụ người đàn ông đốt nhà, dọa chém người dân ở Q.10, TP.HCM TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông nói trên có biểu hiện mất kiểm soát, cầm hung khí đi ngoài đường và dọa chém người đi đường. Lát sau, trở về nhà của mình ở hẻm 259 Sư Vạn Hạnh (P.9, Q.10), người này cầm hung khí dọa ra tay với mẹ của mình.

Thấy con trai hung hăng mất kiểm soát, người mẹ đã kịp thời thoát ra ngoài, trình báo vụ việc với công an. Lúc này, người đàn ông châm lửa đốt nhà của mình.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa T.D

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.10 cùng công an phường và nhiều đơn vị liên quan có mặt dập tắt đám cháy, tìm cách khống chế người đàn ông.

Tuy nhiên, người đàn ông này chạy thoát khỏi hiện trường vụ cháy, xông vào một nhà hàng xóm, đóng cửa cố thủ. Thời điểm này, trong nhà có một cụ bà và một trẻ em kịp thời tháo chạy ra ngoài.

Vụ việc làm người dân khu vực hoảng sợ T.D

Đến hơn 15 giờ, một phần con hẻm được phong tỏa để khống chế người đàn ông T.D

Đến 15 giờ 20, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế được người đàn ông nghi ngáo đá nói trên. Vụ người đàn ông châm lửa đốt nhà, dọa chém người dân đang được tiếp tục điều tra làm rõ.